Перемоги не буде: російський політик закликав зупинити війну на Донбасі

В Росії в ефірі одного з телеканалів заступник голови партії "Яблуко" Микола Рибаков закликав відновити мир на Донбасі.

Як заявив він в ефірі програми "60 хвилин" пропагандистського каналу "Росія 1", посилення конфронтації не обіцяє РФ нічого доброго.

"Треба все робити для того, щоб закінчилася війна в Україні, тому що всі (країни світу. - Ред.) дивляться туди, закінчиться вона чи триватиме, чи ми там будемо шукати перемогу. Не може там бути ніякої перемоги, там може лише мир настати", - заявив Рибаков.

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Також він зазначив, що РФ приділяє недостатньо уваги економіці.

"За що "Яблуко" критикує Путіна? За те, що у нас велика увага приділяється питанням війни, збільшенню озброєнь і військових витрат, і мала увага економіці", - заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, після взяття під контроль українськими військовими селища Чигарі у терористів "ДНР" почалася паніка. Вони влаштували викид дезінформації про втрати з українського боку.