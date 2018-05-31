Заканчивается май, впереди лето.

Хочется подвести некий промежуточный итог перед летним ленивым политическим затишьем.

Давайте вспомним вместе, что нам подарил этот месяц из такого, чем можно заслуженно гордиться или хотя бы просто радоваться.

— В Киеве прошла Лига Чемпионов. В воюющей стране, которая в очередной раз доказала миру, что она не задворки цивилизации, а полноценный партнер. Где живут приветливые, гостеприимные люди. Где воины на линии столкновения делают это самое гостеприимство возможным, защищая право мирного населения принимать гостей, ходить на футбол, организовывать фестивали и праздники. Не обошлось, конечно, без "понаехали, понасрали, и это ваша хваленая Европа, нам туда не надо". Но как всякая пена — быстро схлынуло.

— Наконец-то открыт Бескидский тоннель. Тоннель, который начали проектировать в нулевые, первые работы начались в 2013, и вот теперь он закончен. Самый длинный тоннель в Украине. Самый длинный железнодорожный тоннель. Самый длинный электрифицированный железнодорожный тоннель. Тоннель, соединяющий Украину и Европу, который является частью пятого Критского коридора (проходит по территориям Италии, Словении, Венгрии, Словакии и теперь — Украины). Не обошлось, конечно, и здесь: многим ху*ло плюгавое в КАМАЗе на Керченском мосту было гораздо интереснее, и вообще зачем нам тот тоннель, что мы в этой вашей норе забыли.

— Еще два года назад высшие чины Пентагона нам говорили, что НАТО для Украины не на часі, потерпите, это когда-нибудь потом. Сегодня риторика изменилась. Причем настолько, что где-то в огромной бестолковой стране всполошилось ху*ло, засучило ратицями в ботинках на платформе и заверещало про красную черту, за которую нельзя заходить. Заподозревал плюгавец, что завтра проснется, а Украина уже в НАТО, и по всей территории — радары и системы ПРО.

Конечно, так и будет, ху*ло, хотя лучше бы ты никогда больше не проснулось. А мы ждем саммита НАТО в Брюсселе, который пройдет там 11-12 июля. Посмотрим, послушаем. На сегодняшний день Североатлантический альянс официально признал, что Украина стремится к членству в НАТО, и добавил нас в список стран-аспирантов. Конечно, впереди еще долгий путь, но мы обязательно его успешно пройдем, нам просто боженька другого выбора не оставил.

— Мы получили Джавелины и еще кучу красивых военных плюшек, позиции ВСУ на Донбассе существенно усиливаются, населенные пункты возвращаются под контроль Украины, наемники красиво и с брызгами дохнут, некоторые попадают в плен. Миротворческая миссия ООН постепенно обретает реальные черты.

— Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за крушение самолета "Боинг", сбитого над Украиной 17 июля 2014 года. Накануне международная следственная группа заявила, что самолет, выполнявший рейс MH17, был сбит из установки "Бук", принадлежавшей российской 53-й бригаде ПВО.

Согласно сообщению на сайте правительства Нидерландов, обе страны официально уведомили Россию о своем решении.

"Основываясь на заключениях международной группы следователей, Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несет ответственность за поставку установки "Бук", использованной, чтобы сбить MH17", — говорится в заявлении министра иностранных дел страны Стефа Блока.

Конечно, Россия привычно будет камлать про #ихтамнет и петлять, но это решение — еще один порез из "казни тысячью порезов", причем один из самых глубоких. Рано или поздно это обескровит Мордор и он сдохнет, по крайней мере перестанет существовать в том виде, в котором существует сейчас.

— "Нафтогаз" начал взъебывать "Газпром" уже не только в юридической плоскости, но и в практической: Nord Stream 2 AG получила постановление швейцарских приставов о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания с "Газпрома" средств по требованию "Нафтогаза Украины". Если перевести с юридического на общедоступный — начался арест активов Газпрома в Европе, в частности, в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.#СевПоток2Наш.

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— Ну и, конечно же, наша СБУ. Отпер*олила гебню так, что Баренцево море рискует выйти из берегов — там будут месяц тушить горящие пер*аки. Заодно нашим зраднюкам и недорогеньким повесили красивые прищепки на соски, что не может не радовать. Носите на здоровье, вам к лицу.

Это все на сегодня.

Если о чем забыла — добавляйте в комментариях.

И яркого мирного лета всем нам.