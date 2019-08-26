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"Перемога за нами!" Українці в "ЛНР" незвично привітали з Днем незалежності

3.3т Читати матеріал російською

В окупованому терористами "ЛНР" Лутугине невідомі особи описали патріотичними написами танк, який встановлений на постаменті.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Захоплений Лутугине. Патріоти нагадали окупантам про День Незалежності України!" – йдеться в повідомленні.

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На опублікованих знімках видно, що танк списаний написами "Перемога за нами" і "Слава Україні".

Танк в "ЛНР"

Танк в "ЛНР"

Скріншот

Танк в "ЛНР"

Танк в "ЛНР"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, фото п'ятьох президентів України, які сфотографувалися в День Незалежності в центрі Києва, вразило мережу.

Відзначимо, що мова президента України Володимира Зеленського на урочистих заходах в Києві до Дня Незалежності викликала неоднозначну реакцію в українців.

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Теми
День Незалежності Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Донбас
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Такой способ отметить День Независимости Украины на оккупированных территориях ясно даёт понять каждому вонючему лугандону и ка*апскому оккупанту что их пистец все ближе и ближе
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Красавчики, на залупу соли сепарам луганским насыпали и растёрли - респект и уважуха Вам!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Украина независима...... от мозгов!!!
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