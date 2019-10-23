"Перемога за нами!" У ЗСУ показали ліквідованого терориста "ЛНР"

Терорист "ЛНР" Максим Черепахін помер за нез'ясованих обставин 21 жовтня. Він був жителем Луганська.

Про смерть російського найманця повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) із посиланням на "Миротворець" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку докінця).

Йому було 26 років, народився у Алчевську.

Помер терорист "ЛНР" Максим Черепахін

Відомо, що терорист із Луганська Черепахін отримав травму хребта під час так званих військових навчань. Після цього його звільнили зі "служби". Черепахін залишав пости з проханням про фінансову допомогу у спільнотах окупантів. Він звертався до "нашої Республіки" і "сусіднього братнього народу". Про це свідчить скріншот із забороненої в Україні соцмережі "Вконтакте".

Судячи з фото, покійний до російсько-української війни займався культуризмом чи важкою атлетикою і мав ексклюзивні татуювання.

Помер терорист "ЛНР"

Помер терорист "ЛНР"

Помер терорист "ЛНР"

Помер терорист "ЛНР"

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Донбасі були ліквідовані двоє терористів, які воювали на боці "ДНР". У мережі також показали їхні фото.

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