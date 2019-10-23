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23 жовтня • оновлено в 16:22
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/ Суспільство

"Перемога за нами!" У ЗСУ показали ліквідованого терориста "ЛНР"

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Терорист "ЛНР" Максим Черепахін помер за нез'ясованих обставин 21 жовтня. Він був жителем Луганська.

Про смерть російського найманця повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) із посиланням на "Миротворець" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку докінця).

Йому було 26 років, народився у Алчевську.

Помер терорист "ЛНР" Максим Черепахін

Помер терорист "ЛНР" Максим Черепахін

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Відомо, що терорист із Луганська Черепахін отримав травму хребта під час так званих військових навчань. Після цього його звільнили зі "служби". Черепахін залишав пости з проханням про фінансову допомогу у спільнотах окупантів. Він звертався до "нашої Республіки" і "сусіднього братнього народу". Про це свідчить скріншот із забороненої в Україні соцмережі "Вконтакте".

"Перемога за нами!" У ЗСУ показали ліквідованого терориста "ЛНР"

Судячи з фото, покійний до російсько-української війни займався культуризмом чи важкою атлетикою і мав ексклюзивні татуювання.

Помер терорист "ЛНР"

Помер терорист "ЛНР"

Помер терорист "ЛНР"

Помер терорист "ЛНР"

Помер терорист "ЛНР"

Помер терорист "ЛНР"

Помер терорист "ЛНР"

Помер терорист "ЛНР"

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Донбасі були ліквідовані двоє терористів, які воювали на боці "ДНР". У мережі також показали їхні фото.

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Тема
Війна на Донбасі
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Хоть какая-то перемога
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Черепаховый суп
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Нашёл оного за неделю ,на усраине каждый день по 2-3 штуки АТОшной самоликвидируется плюс на донбасе столько.
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