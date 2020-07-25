Ярош потужно звернувся до військових через "перемир'я" на Донбасі

Дмитро Ярош звернувся до влади і військових через ситуацію на Донбасі. Вікіпедія

Командувач Українською добровольчою армією, ексглава "Правого сектора" Дмитро Ярош назвав небезпечними нові домовленості про припинення вогню на Донбасі.

Про "перемир'я" Ярош висловився на своїй сторінці у Facebook. Звертаючись до українських воїнів, він закликав "не виконувати злочинних антиконституційних і антидержавних наказів"

Як вважає колишній керівник "Правого сектора", "держава знову в небезпеці".

"За попередньої влади нас теж намагалися "примусити до миру" з терористами і окупантами. Але серед можновладців все ж була більшість патріотів, які тверезо мислили і розуміли: якщо українці припинять стріляти в обороні своєї держави, вони втратять свою державність", – написав Ярош.

Він додав, що "капітуляція перед Кремлем – це смерть нашої країни".

"Зараз, якщо політичне керівництво країни, що тимчасово перебуває при владі, захоче стати "зрадниками", що ж – ми дамо цьому раду", – написав Ярош.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) раніше домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.