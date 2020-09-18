Переліт і лікування Кернеса в Німеччині обійшлися в 6 млн. Документ

Олексій Тітофф Суспільство 15:04, 18.09.2020 Оновлено: 15:25, 18.09.2020

Глава Харкова Геннадій Кернес заплатив за переліт у німецьку клініку "Шаріте" понад 1,7 млн гривень.

Ще в 4,1 млн гривень обійшлися медичні послуги. Про це йдеться в електронній декларації, куди внесено відомості про суттєві зміни в матеріальному становищі Кернеса від 17 вересня.

Зокрема, згідно з документом 16 вересня Кернес оплатив 1 мільйон 748 тисяч 137 гривень "за спеціалізовані авіаційні транспортні послуги". Того ж дня зафіксовано сплату 4 мільйонів 124 тисяч 665 гривень за медичні послуги.

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