Переліт і лікування Кернеса в Німеччині обійшлися в 6 млн. Документ

Усі витрати Кернес вніс в електронну декларацію
Тільки сам переліт обійшовся в понад 1,7 млн грн
Глава Харкова Геннадій Кернес заплатив за переліт у німецьку клініку "Шаріте" понад 1,7 млн гривень.
Ще в 4,1 млн гривень обійшлися медичні послуги. Про це йдеться в електронній декларації, куди внесено відомості про суттєві зміни в матеріальному становищі Кернеса від 17 вересня.
Зокрема, згідно з документом 16 вересня Кернес оплатив 1 мільйон 748 тисяч 137 гривень "за спеціалізовані авіаційні транспортні послуги". Того ж дня зафіксовано сплату 4 мільйонів 124 тисяч 665 гривень за медичні послуги.
Як писав OBOZREVATEL:
14 вересня ЗМІ заявили, що Кернеса було госпіталізовано через коронавірус і він нібито перебував у комі. У нього виявили двобічне запалення легенів.
У міськраді Харкова спростували інформацію про те, що мер міста в комі.
15 вересня на сторінці Кернеса в соцмережі з'явилося повідомлення, в якому мер говорив про надію на швидке одужання. Він писав, що плани щодо участі в виборах залишаються в силі.
При цьому у Кернеса, за даними ЗМІ, трапився інсульт на тлі коронавірусу.
Також пасинок Кернеса розповів про стан мера Харкова.
Незабаром мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте".