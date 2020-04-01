Перекис водню від COVID-19: Комаровський розбив шарлатанськими міф

Капання у ніс перекису водню ніяк не допоможе запобігти розвитку в організмі інфекції коронавірусу.
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Про це заявив відомий український лікар Євген Комаровський, відповідаючи на питання щодо COVID-19. Відповідне відео опубліковано в його Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Забудьте ви це! Капання перекису водню у ніс, рот... та куди завгодно – ніякого відношення до цього не має!" – обурено сказав він.
Комаровський підкреслив, що перекис водню не допомагає від коронавірусу
За його словами, дійсно існую деякі теорії, які говорять про те, що, закапавши у ніс перекис, організм людини нібито "помолодіє".
"Не ведіться на це шарлатанство. Якщо у вас є контакти з інфекцією, то ви захворієте незалежно від того, скільки перекису водню собі закапайте", – додав Комаровський.
Він підкреслив, що використовувати цей розчин потрібно тільки за призначенням: для дезінфекції, як добавку в санітайзер, або для припинення кровотечі.
"Дуже вас прошу – не пийте перекис водню, не капайте собі в ніс – легше від цього вам не стане, а проблеми будуть величезні!" – підсумував лікар.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український лікар Євген Комаровський заявив, що комбіновані протизастудні засоби є адекватною альтернативою парацетамолу.
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