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1 квітня • оновлено в 14:26
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Перекис водню від COVID-19: Комаровський розбив шарлатанськими міф

1.5т
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Капання у ніс перекису водню ніяк не допоможе запобігти розвитку в організмі інфекції коронавірусу.

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Про це заявив відомий український лікар Євген Комаровський, відповідаючи на питання щодо COVID-19. Відповідне відео опубліковано в його Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Забудьте ви це! Капання перекису водню у ніс, рот... та куди завгодно – ніякого відношення до цього не має!" – обурено сказав він.

Комаровський підкреслив, що перекис водню не допомагає від коронавірусу

Комаровський підкреслив, що перекис водню не допомагає від коронавірусу

За його словами, дійсно існую деякі теорії, які говорять про те, що, закапавши у ніс перекис, організм людини нібито "помолодіє".

"Не ведіться на це шарлатанство. Якщо у вас є контакти з інфекцією, то ви захворієте незалежно від того, скільки перекису водню собі закапайте", – додав Комаровський.

Він підкреслив, що використовувати цей розчин потрібно тільки за призначенням: для дезінфекції, як добавку в санітайзер, або для припинення кровотечі.

"Дуже вас прошу – не пийте перекис водню, не капайте собі в ніс – легше від цього вам не стане, а проблеми будуть величезні!" – підсумував лікар.

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Допіс, Поширення Доктор Комаровський (@doctor_komarovskiy)

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український лікар Євген Комаровський заявив, що комбіновані протизастудні засоби є адекватною альтернативою парацетамолу.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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