"Перекинути" посади в бойові частини: у Міноборони поділилися планами щодо реформування ЗСУ

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що у планах відомства змінити структуру Збройних сил так, щоб "перекинути" посади в бойові частини.

Як він розповів у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", план щодо осіннього призову до армії міністерство виконало. Втім, за його словами, в окремих частинах є некомплект, що пов'язано з питанням підписання контрактів і навіть зі структурою Збройних сил.

"Але основна проблема в тому, що у нас багато не бойових частин, і багато офіцерів знаходяться в інших штабах. У нас вивільняться тисячі офіцерських посад, які ми можемо перекинути на бойові частини. Це одна з основних цілей", – зазначив Загороднюк.

У Міноборони поділилися планами щодо реформування ЗСУ censor.net.ua

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський своїм указом знизив призовний вік для чоловіків із 20 до 18 років. Пізніше Загороднюк заявив, що під час весняного призову, незважаючи на указ президента, повістки отримають українці починаючи з 20-річного віку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Загороднюк повідомив, що у січні 2020 року в Україні почалося впровадження перших дорожніх карт ЗСУ на стандарти НАТО.

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