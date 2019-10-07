"Перейменують на Московію!" Цимбалюк поставив на місце скандального віцеспікера Держдуми

Український журналіст Роман Цимбалюк яскраво поставив на місце одіозного віцеспікера нелегітимної Держдуми Росії Петра Толстого. Виступаючи в кулуарах ПАРЄ, він дозволив собі образливо назвати Україну "Малоросією".

Українець, зі свого боку, порадив політику країни-агресора подумати про перейменування своєї власної країни. Фрагмент його їдкого спічу Цимбалюк показав у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

"Вони намагаються зробити хорошу міну при поганій грі, сказати, що це бойкот. Але насправді це не так. Нам, звичайно, дуже не вистачає, тому що цей елемент карнавальної веселості, яку приносять наші колеги з "Малоросії", він оживляв атмосферу. Але, з іншого боку, немає скандальності, яка була стосовно членів російської делегації", – висловився Толстой, коментуючи тимчасову відмову України брати участь у засіданнях ПАРЄ через повернення туди російської делегації.

Цимбалюк наголосив, що така зухвала поведінка віцеспікера нелегітимної Держдуми РФ пов'язана з безкарністю окупантів за військове вторгнення в Україну.

"Російські депутати хизуються і радіють, що їм абсолютно безкарно за російське вторгнення в Україну вдалося витерти свої чоботи і туфлі об совість Європи – саме так називають ПАРЄ. Здається, вони сумують за українською делегацією, але роблять це збоченим чином", – зазначив журналіст.

Крім того, він нагадав, що Толстой був обраний до російського парламенту від партії "Єдина Росія", яку очолює прем'єр-міністр країни-агресора Дмитро Медведєв, а до цього очолював президент Володимир Путін. Отже, його риторика узгоджена з вищим керівництвом Росії та свідчить про те, що окупанти використовують будь-яку ситуацію для конфронтації відносин з Україною і не мають наміру миритися.

"Якщо вони бояться просто сказати слово "Україна", то мені здається, це свідчить про те, що миром тут зовсім не пахне. І так, з приводу "малоросів" – якщо вони хочуть називати нашу країну цією лайкою, тоді треба провести ребрендинг Російської Федерації. Так і називати її – Великоросія, або Московія. Варіантів завжди багато", – яскраво потролив Толстого Цимбалюк, підсумовуючи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 жовтня виступ глави делегації Росії в ПАРЄ Петра Толстого перервав невідомий, який вибіг на балкон залу і прокричав: "Терористична російська держава!".

Тоді ж представники України, Грузії та Польщі з балкону в залі ПАРЄ вивісили прапори своїх держав і освистали Толстого.

Нагадаємо, у липні Толстой осоромився публічною образою України і Грузії. Він назвав їх недодержавами і обізвав "двома злими інвалідами".

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