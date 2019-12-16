Верховний Суд залишив без задоволення скаргу Міністерства культури щодо перейменування УПЦ МП на Російську православну церкву в Україні і залишив чинною стару назву.

Відповідне рішення від 11 грудня опублікував "Главком". Інформацію підтвердив також керуючий справами УПЦ МП, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.

У документі сказано, що касаційний суд погодився з доводами двох попередніх інстанцій щодо заборони здійснювати будь-які реєстраційні дії, скасування реєстраційних дій і записів щодо 267 релігійних організацій Московського патріархату.

Верховний Суд скасував перейменування УПЦ МП Цензор.НЕТ

Зокрема, зберегти назву дозволили релігійним організаціям і громадам, єпархіям, монастирям, духовним семінаріям, училищам і академіям, які підшефні Київській Митрополії УПЦ МП. При цьому частина з них розташована на окупованих територіях Донбасу і Криму.

"Реєстраційним органам заборонені будь-які дії щодо внесення відомостей до ЄДР про Київську митрополію УПЦ і її структурні релігійні організації до вирішення цього спору по суті. Касаційну скаргу відхилити. Рішення оскарженню не підлягає", – постановила колегія суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада 20 грудня 2018 року прийняла закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату в своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви.

В УПЦ МП різко відреагували на історичне рішення Ради і заявили, що вимога про перейменування може викликати ескалацію агресії проти неї.

20 квітня Конституційний суд України відкрив провадження у зв'язку зі скаргою нардепів від "Опозиційного блоку" про визнання відповідного закону неконституційним.

22 квітня Окружний адміністративний суд Києва зупинив процес примусового перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

22 липня Шостий апеляційний адмінсуд Києва відхилив апеляцію Міністерства культури про скасування призупинення перейменування УПЦ МП.

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