Український інститут національної пам'яті (УІНП) має намір притягнути до відповідальності посадових осіб Харкова, які перейменували проспект Петра Григоренка на честь маршала Жукова.

Відповідне звернення УІНП найближчим часом подасть до правоохоронних органів, повідомив глава інституту Антон Дробович в ефірі ObozTV.

"Ми наполягатимемо на персональній відповідальності та поіменно опублікуємо список посадових осіб, які брали участь в цьому порушенні закону", – заявив Дробович.

Він уточнив, що цей випадок не стосується декомунізації, а порушує закон України про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат.

"Це формальне порушення, за яке вони можуть понести кримінальну чи адміністративну відповідальність. Ми зробимо звернення в правоохоронні органи, щоб ця відповідальність настала", – пообіцяв глава УІНП.

Дробович також висловив офіційну позицію свого інституту:

"Український інститут національної пам'яті наголошує, що рішення Харківської міськради щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова не сприяє консолідації суспільства, порушує закон України і ображає пам'ять учасників Другої світової війни".

"Чому ображає пам'ять? Тому що Петро Григоренко – генерал, учасник Другої світової війни. Георгій Жуков – теж учасник. Харківська міськрада, конкретні депутати, спробували спекулювати цією темою", – пояснив він.

Крім того, на думку Дробович, повернення проспекту імені маршала Жукова можна розцінювати як суто політичне рішення.

"Чому це відбувається саме зараз? Адже рішення про перейменування проспекту на честь Петра Григоренка було ухвалене ще в 2016 році. Багато активістів пов'язують це з прийдешніми виборами. Тобто тема по суті політиків не цікавить, а цікавлять вибори", – припустив він .

Проспекту маршала Жукова в Харкові повернули стару назву fakty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2016 році проспект маршала Радянського Союзу Георгія Жукова в Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка в рамках декомунізації.

19 червня 2019 року Харківська міськрада проголосувала за повернення проспекту старої назви (59 міських депутатів висловилися "за", 13 – "проти").

Активісти оскаржили скандальне рішення міськради в суді. У листопаді 2019 року вони виграли апеляцію у Другому апеляційному адміністративному суді Харкова, який скасував перейменування.

Проте 20 січня 2020 року мер Харкова Геннадій Кернес знову доручив перейменувати проспект Григоренка на честь Георгія Жукова.

26 лютого Харківська міськрада підтримала рішення про перейменування проспекту. "За" проголосували 52 депутати, проти – вісім.

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