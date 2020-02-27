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27 лютого • оновлено в 20:18
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Дробович закликав покарати владу Харкова за повернення проспекту Жукова

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Український інститут національної пам'яті (УІНП) має намір притягнути до відповідальності посадових осіб Харкова, які перейменували проспект Петра Григоренка на честь маршала Жукова.

Відповідне звернення УІНП найближчим часом подасть до правоохоронних органів, повідомив глава інституту Антон Дробович в ефірі ObozTV.

"Ми наполягатимемо на персональній відповідальності та поіменно опублікуємо список посадових осіб, які брали участь в цьому порушенні закону", – заявив Дробович.

Він уточнив, що цей випадок не стосується декомунізації, а порушує закон України про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат.

"Це формальне порушення, за яке вони можуть понести кримінальну чи адміністративну відповідальність. Ми зробимо звернення в правоохоронні органи, щоб ця відповідальність настала", – пообіцяв глава УІНП.

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Дробович також висловив офіційну позицію свого інституту:

"Український інститут національної пам'яті наголошує, що рішення Харківської міськради щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова не сприяє консолідації суспільства, порушує закон України і ображає пам'ять учасників Другої світової війни".

"Чому ображає пам'ять? Тому що Петро Григоренко – генерал, учасник Другої світової війни. Георгій Жуков – теж учасник. Харківська міськрада, конкретні депутати, спробували спекулювати цією темою", – пояснив він.

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Крім того, на думку Дробович, повернення проспекту імені маршала Жукова можна розцінювати як суто політичне рішення.

"Чому це відбувається саме зараз? Адже рішення про перейменування проспекту на честь Петра Григоренка було ухвалене ще в 2016 році. Багато активістів пов'язують це з прийдешніми виборами. Тобто тема по суті політиків не цікавить, а цікавлять вибори", – припустив він .

Проспекту маршала Жукова в Харкові повернули стару назву

Проспекту маршала Жукова в Харкові повернули стару назву

fakty.ua

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Декомунізація в Україні Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Антон Дробович
Місце
Україна Харків
Тег
Інститут національної пам'яті
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Комментарии на сайте не модерированы
Яворский Сергей
Яворский Сергей
УИНП лживое дерьмо.
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