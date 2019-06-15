Перейменування Києва: в США зробили заяву про світове визнання України

Перейменування столиці України з "Kiev" на "Kyiv" в міжнародній базі свідчить про визнання історії та мови держави.

Про це заявив представник Держдепу в Раді США з географічних назв Лео Діллон, підкресливши, що відтепер написання "Kyiv" залишиться безальтернативним, передає ВВС.

"Департамент США рекомендував Раді з географічних назв припинити вживання "Kiev" в якості загальноприйнятого назви. Написання "Kiev" більше не є офіційним варіантом", - зазначив він.

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Київ, ілюстрація Delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України англійською мовою почав також Європейський Союз.

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