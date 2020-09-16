Перейматися екологією в Україні починають лише перед виборами, - Циганок

Тема екології в Україні традиційно піднімається тільки перед виборами. При цьому системні проблеми ніхто не вирішує і не обговорює, натомість увагу зосереджено на суб’єктах господарювання. Про це в ефірі 5 каналу заявила президент Професійної асоціації екологів Людмила Циганок.

Вона нагадала, що для України 2020-й рік виявився багатим на стихійні лиха: наша держава переживала і паводки, і нищівні пожежі. І, незважаючи на обіцянки, грошей на покращення екологічної ситуації в Україні в наступному році – Кабмін не заклав.

"Це той момент, коли ми повинні переглянути, провести якісний моніторинг стану довкілля. Адже всі ті стратегії, які зараз пишуться (ми бачимо перспективу бюджету на наступний рік) – природоохоронній діяльності там дуже мало уваги приділено. Якщо не сказати, що це взагалі відсутність системної роботи", – зауважила Циганок.

Фахівці наголошують, що задля покращення ситуації не так багато і треба: дієвий карний механізм для порушників та фінансова мотивація – для підприємств з екологічним курсом.

"Звісно, тут треба закласти фінансування, але воно не таке колосальне, щоб наша держава не могла його виконати… Є проблема з тими підприємствами, які роками звикли по-хижацькі використовувати природні ресурси. Чомусь ми не спостерігаємо великих пікетів довкола незаконних кар'єрів, вирубки дерев. Тобто є проблеми, які системно і глобально впливають на цілі регіони. Водночас вся увага традиційно зосереджена на суб'єктах господарювання", – підкреслила екологиня.

Циганок наполягає: маніпуляції на екологічній тематиці перед виборами чи за гроші відбирають в України можливість реально вирішити гострі проблеми довкілля, які за кілька років стануть критичними.

"Лише коли приходять вибори, раз на кілька років, вся держава, здається, стає дуже екологічною. Прикро, що це не відбувається системно, тому що таким чином за боротьбою ми втрачаємо можливості… а через кілька років, можливо, вже буде пізно", – зазначила Циганок.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на думку очільниці Професійної асоціації екологів законопроєкт про державний екоконтроль зупинить промисловість.