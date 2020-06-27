Тим, хто перехворів на COVID-19, небезпечно засмагати на сонці.

Людям, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, небезпечно засмагати на сонці через побічні ефекти захворювання.

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Оскільки COVID-19 пошкоджує структурну одиницю еритроцитів гему, який переносить кисень до органів і тканин, пише РІА.

Таке порушення може призводити до підвищеної чутливості і сприйнятливості до сонячного випромінювання, опіків.

"Починати засмагати варто потроху, і будь-яке перебування біля водойми краще здійснювати з повітряних ванн для адаптації організму, бажано 10-15 хвилин побути в тіні, потім виходити на відкрите сонце. Перебування на відкритому сонці не більше ніж 30 хвилин (правильно починати з 10 хвилин і додавати по 10 хвилин). Час приймання сонячних ванн повинен бути не більше ніж дві години, тому що можуть з'явитися ускладнення", – зазначила лікарка-дерматологиня Людмила Рязанова.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вчені виявили спосіб знищення коронавірусної інфекції за 25 секунд.