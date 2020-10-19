Перехід на зимовий час в Україні: як перевірити, чи перевівся годинник

В ніч з 24 на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.

Після переведення годинників багато хто сумнівається, чи правильне час показують їх гаджети, адже в іншому випадку можна запізнитися на цілу годину. OBOZREVATEL розповідає, як можна перевірити час доступним способом.

Так, щоб перевірити, чи правильне час показують години після переведення стрілок на зимовий час, не обов'язково мати гроші на мобільному рахунку або використовувати інтернет.

Якщо ви використовуєте одну з мереж мобільних операторів України, досить набрати на телефоні USSD запит * 160 # і натиснути кнопку виклику.

Власники гаджетів, підключених до інтернету, відчувають менше складнощів. Смартфони і ноутбуки автоматично переводять годинник залежно від налаштувань часового поясу.

Дізнатися точний час також можна в Google або на спеціальному сайті.

Як відомо, в Україні перехід на зимовий час здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 509 oт 13.05.1996 "Про порядок обчислення часу на території України". Кожної останньої неділі жовтня годинник переводиться на годину назад.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як переводять годинники на зимовий час мобільні пристрої.