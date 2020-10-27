Перехід на зимовий час: у МОЗ розповіли, як зняти втому

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України дав поради українцям щодо того, як полегшити перехід на зимовий час і зняти втому.

Відповідні рекомендації було опубліковано на сторінці установи у Facebook. Як ідеться в повідомленні, унаслідок переходу на зимовий час багато українців скаржаться на стомлюваність, зниження працездатності, дратівливість і депресію. А найбільше від переведення стрілок страждають ті, в кого є проблеми з кров'яним тиском і захворювання серця.

Втома може бути симптомом багатьох недуг, таких як діабет, серцево-судинні хвороби, артрит, анемія, захворювання щитоподібної залози, апное або синдром хронічної втоми, зазначається в повідомленні.

Симптоми втоми

відчуття безсилля, коли людина відчуває, що не в змозі виконувати звичайні функції належним чином;

неуважність і погіршення концентрації;

погіршення пам'яті;

уповільнення процесів мислення, зменшення глибини і критичності мислення;

зниження інтересу до роботи;

підвищена дратівливість;

перманентна сонливість;

підвищення рівня артеріального тиску й частоти пульсу.

Ці симптоми означають, що пора зупинитися, відпочити та відновити втрачені сили. Інакше є ризик отримати перевтому – сукупність стійких, несприятливих для здоров'я функціональних зрушень в організмі, після яких дуже важко повернутися до норми. Також унаслідок перевтоми виникають хронічна гіпоксія (киснева недостатність) і порушення нервової діяльності.

Центр громадського здоров'я України розповів, як зняти втому Центр громадського здоров'я України / Facebook

Симптоми перевтоми

головний біль;

підвищена стомлюваність;

хронічна дратівливість

нервозність;

порушення сну;

загострення хронічних захворювань;

можливе виникнення артеріальної гіпертензії, виразкової хвороби, ішемічної хвороби серця.

Втома може бути симптомом багатьох недуг Pixabay

Засоби від втоми

Повноцінний сон. Дорослим у віці 18-60 років рекомендується спати не менше ніж 7 годин на добу, дітям 6-12 років – 9-12 годин, а у віці 13-18 років – 8-10 годин. Перед сном рекомендується знизити рівень емоційного навантаження: не дивитися "гострих" телевізійних передач або фільмів, не заходити в соціальні мережі. Кращою альтернативою стане спілкування з близькими або читання улюбленої книги.

Правильно організований режим харчування відповідно до вікових потреб і енерговитрат.

Регулярні фізичні навантаження. Будь-яка фізична активність – біг, плавання, катання на велосипеді, ковзанах або лижах – принесе заряд бадьорості і позитивних емоцій. Головне, щоб такі заняття були регулярними.

Як зняти втому: у МОЗ дали поради скріншот

Відмова від шкідливих звичок. Куріння й алкоголь виснажують організм, посилюють втому і надзвичайно шкодять здоров'ю.

Зміна діяльності. Намагайтеся раціонально розподіляти час роботи й відпочинку, перемикайтеся з фізичної праці на розумову й навпаки.

Розподіл завдань за пріоритетністю. Не соромтеся звернутися по допомогу до колег, організовуйте нетривалі активні паузи, в обідню перерву виходьте на свіже повітря й гуляйте пішки 20-30 хвилин.

Оптимізм і почуття гумору. Негативні емоції та душевні переживання істотно впливають на здоров'я. Намагайтеся вибудовувати взаємини між членами колективу або родини в атмосфері доброзичливості, порядності, інтелігентності, толерантності та співчуття.

Хобі для душі. Улюблені й цікаві захоплення наповнять день радістю і сенсом.

Якщо ці заходи не допомагають і стан здоров'я не поліпшується, варто звернутися по допомогу до фахівця. Можливо, причини поганого самопочуття криються глибше, а правильно і своєчасно поставлений діагноз сприятиме швидкому одужанню, додали в МОЗ.

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