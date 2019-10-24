Перехід на зимовий час: розвінчано основні міфи

В України 27 жовтня переводять годинники на зимовий час, із чим пов'язано багато міфів та стереотипів.

Як вже звикли українці, в ніч з 26 на 27 можна поспасти на одну годину довше, але шкідливо або корисно це для здоров'я? Як повідомляє CNN, існує кілька міфів про переведення годинника.

Переведення годинника – шкода чи користь

Економія енергії – міф

Економія енергії при переведенні годинників - міф pixabay

Один з найпоширеніших аргументів переведення годинників насправді є вигадкою. За словами американських вчених, перехід на літній час скорочує річне споживання енергії приблизно на 0,03%. Дослідження того ж року показало, що споживання енергії може трохи збільшуватися – в цілому на 1%, а в осінні місяці – на цілих 2-4%.

Зручно в сільському господарстві – міф

Зручно в сільському господарстві - міф pixabay

Прийнято вважати, що перехід на літній час допомагає фермерам зібрати урожай, але це не так. Згідно з дослідженням Девіда Прерау, це не тільки знижує продуктивність, але й ускладнює життя.

Впливає тільки на людей – міф

Переведення годинника впливає і на вихованців pixabay

Не тільки люди відчувають перехід на зимовий або літній час. Згідно з дослідженням Елісона Холдхус-Смолла, домашні вихованці теж схильні до впливу часу, адже через це змінюється їхній режим. Зокрема, тварини відчувають фізичний та психологічний стрес, коли людина веде їх гуляти, наприклад, пізніше визначеного терміну, або насипає їжу не вчасно.

Переведення годинника Фокус.ua

Крім міфів існують також і факти, які підтверджено численними дослідженнями. Наприклад, люди дійсно більш знервовані, коли переводять годинники на годину вперед або назад. Також у багатьох виникають проблеми із серцем – на 10% більше серцевих нападів.

А перехід на зимовий час убезпечить вулиці від ДТП, так як люди більше сплять. І це не єдиний плюс – кількість пограбувань при переведенні годинників восени різко падає – на 27%.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як адаптуватися до переходу на зимовий час без шкоди для здоров'я.

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