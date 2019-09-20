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20 вересня • оновлено в 17:35
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Перехід на зимовий час: лікарі розкрили секрет адаптації

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В ніч з 26 на 27 жовтня о 04.00 в Україні переходять на зимовий час – стрілки годинника переводять на годину назад. Лікарі дали поради, як адаптуватися до нового часу без шкоди для здоров'я.

Як повідомляє АиФ, перехід на новий час є великим навантаженням для організму, оскільки йому складно звикнути до нового режиму.

Однак медики перераховують кілька простих правил, які допоможуть швидше привести себе в норму.

Перехід на зимовий час

Перехід на зимовий час

podrobnosti.ua

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Вони радять підготуватися до переходу на зимовий час заздалегідь, як мінімум за тиждень. Основні поради наступні:

  • Сон. По-перше, потрібно скорегувати режим сну завчасно. Зокрема, хоча б за тиждень до переходу на зимовий час. У разі, якщо заснути раніше не виходить перед сном можна прийняти теплу ванну, яка розслабляє і допомагає швидше заснути

  • Режим дня. Раз лягати доведеться раніше, то вечеряти також доведеться на годину раніше, ніж звичайно. До цього варто підготуватися. У цей період – день-два до початку переходу на зимовий час – краще відмовитися від прийняття алкоголю і кави з кофеїном.

  • Діти. Дітям можна допомогти адаптуватися. Тут застосовуються схожі поради, як і для дорослих. Зокрема, перемістивши на годину раніше режим дня, а також відхід до сну.

Як писав OBOZREVATEL, держави-члени Євросоюзу з 2021 року зможуть з ами вирішувати, чи переводити стрілки годинника на зимовий і літній час. Громадське голосування з цього питання отримало 84% голосів проти зміни часу

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