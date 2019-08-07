Перегризла глотки: "чупакабра" влаштувала криваве місиво на Сумщині

У селі Соснівка Сумської області невідома тварина напала на домогосподарство і перегризло за ніч шиї 32 індоуткам і 14 гусенятам. Місцеві жителі звинуватили чупакабру.

Про це пише КП в Україні, повідомляючи, що подібні випадки були зафіксовані на Львівщині та Волині. Тут звір розправився з кроликами.

"Сьогодні в моєму господарстві траур. Пішов вранці годувати індоуток і гусенят. Заходжу, а там – криваве місиво", – розповів житель села Соснівка Микола Буряк.

За словами чоловіка, навколо приміщення, де утримуються птахи, звір зробив підкопи аж в трьох місцях, настільки величезні, що туди міг пролізти цілий ведмідь.

"Думаю, всі знають таку приказку: "Не з'їм, то понадкушую...". Ось так і тут. Ну з'їв би одну-дві, ні, потрібно було горло поперегризать і покидати. Правда, дев'ять гусенят все ж поцупив!" – додав Буряк.

На історію Буряка відреагували в мережі місцеві жителі.

"Не буду вас лякати, але не дадуть мені збрехати подруги: я це чудо бачила в лісі, коли ходили по гриби. Воно схоже на кенгуру: високе, передні лапи великі і товсті, задні коротші і тонші, голова, як у кенгуру. Воно швидко бігло і дуже шуміло. Ми так злякалися, що бігли без оглядки аж до самого переїзду", – розповіла одна з них.

"Це вже не перший раз у нас таке! І почерк той же: поламані клітини, перегризені глотки. Ніяк цю тварюку не спіймають! Тоді її називали чупакабра, а хто вона така – незрозуміло", – додала інша.

Скептики пояснюють те, що сталося тим, що на тварин нападають собаки, лисиці, куниці або єноти, яким дошкуляла короста або інші шкірні хвороби. Це пояснює відсутність хутра. Їх, швидше за все, вигнали зі зграї сильніші особини.

На Сумщині помітили чупакабру КП в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти підсумували все, що відомо про таємниче мутант, який вже кілька років тероризує домогосподарства в Україні.

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