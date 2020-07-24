Негласні переговори щодо Криму вже ведуться: коли Росія здасться й поверне півострів Україні

Ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що ніяких перспектив для обговорення повернення анексованого Криму на міжнародній арені поки немає. Так, тема півострова все більше відходить на задній план, у такий спосіб даючи можливість Росії зміцнити свої позиції й переконати світ у своїй правоті.

Однак в Україні з цим не зовсім згодні, ба більше, є твердження, що переговори щодо Криму вже йдуть і РФ давно бере в них участь. Детальніше – дізнавався OBOZREVATEL.

Забудьте про Крим?

Із моменту анексії Криму Російська Федерація намагається довести всьому світові, що півострів перейшов до неї законним шляхом, а будь-які переговори з Кремлем не увінчалися успіхом.

Заява Волкера тільки підтверджує факт, що агресор і далі має намір відстоювати свою позицію щодо півострова, намагаючись "поховати" цю тему для світової спільноти.

Курт Волкер поки не бачить перспектив для обговорення повернення Криму на міжнародній арені РБК

На його думку, виправити ситуацію може потужний міжнародний тиск на РФ із боку західних партнерів України, а також НАТО й Туреччини.

"Усі ми повинні постійно підкреслювати проблему захоплення Криму й посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила окупацію й повернула територію. Вони не збираються обговорювати це зараз, тому потрібно посилити тиск", – заявив Волкер.

Водночас народний депутат від фракції "ЄС" і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв каже, що насамперед країни будуть діяти з огляду на свої національні інтереси. Звичайно, дії РФ щодо України їх зачіпають, але поки ми самі не почнемо діяти, чекати від інших допомоги неможливо.

"У світі дуже багато проблем, тому розраховувати, що тема Криму завжди буде на перших шпальтах, не доводиться. Але тут дуже важливо, щоб сама Україна була в цьому питанні активною. Якщо ми не будемо робити нічого, ніхто нам не допоможе. І не менш важливо, що жителі Криму повинні подати голос, але вони скуті страхом", – сказав він OBOZREVATEL.

Мустафа Джемілєв вважає, що Україна повинна активніше просувати тему Криму на міжнародній арені "Апостроф"

За його словами, вжитих заходів із боку міжнародного співтовариства недостатньо, їх необхідно посилити.

Як каже експредставник президента України в Криму Борис Бабін, вплинути на Росію можна економічним і військовим шляхом, якщо другий варіант практично нереальний, то у випадку з першим – це цілком реально зробити.

"Це можливо для Великобританії й США, також Канади і Австралії. Другий варіант – це окремі країни ЄС, які не дуже хочуть посилювати економічний тиск на РФ, але будуть змушені це робити. Інші країни світу навряд чи готують активні заходи проти Росії", – розповів колишній чиновник у коментарі OBOZREVATEL.

Переговори вже ведуться

Бабін підтвердив неформальні переговори щодо Криму. Майданчиком для них є міжнародні суди, які розглядають справу про незаконну анексію півострова.

"Це і ЄСПЛ, і Міжнародний суд ООН, і арбітражі з морського права. І у всіх цих судах Україна й Росія подають свої позиції, це і є якимись переговорами. Звичайно, потрібно нарощувати такі майданчики, збільшувати кількість справ у міжнародних судах. Добровільно, за столом переговорів Росія вести розмови не буде. Наше завдання – змусити їх говорити. Основний механізм примусу – міжнародні суди", – підкреслює він.

Засідання суду ООН щодо дій Кремля в Криму і на Донбасі "24 Канал"

Крім того, обговорення Криму триває в різних міжнародних організаціях, де представники РФ змушені брати участь, що теж можна назвати якимись переговорами.

"Звичайно, не можна заперечувати й іншого формату, а саме переговорів цивілізованих країн світу щодо майбутнього Криму. Наприклад, коли в Ялті обговорювалася доля поствоєнної Європи, Гітлера туди ніхто не запрошував. Але це були переговори, на яких визначали статус Німеччини, окреслювали кордони й інше. Звичайно, можемо починати і такий процес, і участь РФ там не потрібна", – розповів він.

Бабін вважає, що на рішення міжнародних судів РФ не реагувати не зможе, і хоча вона робить вигляд, що все не важливо, це для неї дуже болісно.

З іншого боку, Джемілєв нагадав, що в Конституції РФ внесено поправку про те, що Росія буде виконувати тільки ті рішення міжнародних судів, які не суперечать її інтересам.

Володимир Путін не буде виконувати рішення міжнародних судів "Громадське"

Але колишній представник президента в Криму все ж зазначає, що ці рішення визнають усі цивілізовані країни, і РФ "почне згортатися".

Які перспективи?

За словами Бабіна, Росія розуміє, що виграти справи щодо Криму в міжнародних судах вона не зможе, тому активно відтягує цей процес. Але перші рішення ексчиновник прогнозує вже в найближчі роки.

"Мій прогноз, що насамперед рішення можна очікувати від Міжнародного суду ООН приблизно через два роки. Щодо ЄСПЛ – десь до 2024 року", – сказав він.

Якщо говорити про повне повернення Криму, терміни досить розпливчасті.

"Росія втрачає свої позиції, і це правда. Нам треба набратися терпіння, але ми не повинні сидіти склавши руки. Тоталітарний режим досить непередбачуваний, тому що він не діє в інтересах своїх громадян. Нам потрібно готуватися до падіння тоталітарного режиму, але коли це станеться, це питання", – зазначив Джемілєв.