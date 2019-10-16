Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 17:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Переговори щодо Донбасу: ексв'язень Кремля раптово "наїхав" на Зеленського через Росію

3.1т Читати матеріал російською

Колишній політв'язень Кремля кримчанин Володимир Балух сказав, що незадоволений відповіддю президента Володимира Зеленського на його запитання про включення колишніх політв'язнів до складу групи з переговорів із Росією щодо обміну полоненими.

Про це він сказав у коментарі УНН. На його думку, Володимир Зеленський навіть не замислювався над цим.

"Якби я зараз почав говорити, що задоволений – це, звичайно, було б неправдою. Зрозумів, що він навіть не замислювався над таким питанням, і там хтось інший займається цим напрямком – групи різні", – сказав Балух.

Володимир Балух

Володимир Балух

glavcom.ua

Новини
Новини Кримнаша. Балух: це окупація, через це потрібно пройти, щоб зрозуміти, как це

За його словами, він хотів дізнатися, чому до складу переговорних груп не входять "ті, хто насправді розуміє, як діє Росія".

"Чи не про мене йшлося в цьому контексті, а взагалі, чому політв'язнів не залучають до процесів... І не для того, щоб просто бути присутнім, а заради того, щоб допомогти в плані тактичному – не відступати на цих переговорах", – пояснив кримчанин.

Раніше під час пресмарафону в Києві президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для повернення українських політв'язнів.

Як писав OBOZREVATEL, глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що переговори щодо обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією перебувають на вирішальній стадії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Балух
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
7
Смішно
11
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Антошин Денис
Антошин Денис
Россия не участник гражданского конфликта на Донбассе. Сколько нужно повторять прописные истины?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / думки

ads pixel