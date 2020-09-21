Передвиборчі маніпуляції вбивають екологію України – висновок експертів

Експерти вважають, що маніпуляції на тему захисту довкілля, які використовують політики напередодні виборів, мають негативний вплив на реальний стан екології України. Адже фокус уваги зміщується з реальних проблем на ті, на яких легко здобути політичні або фінансові дивіденди. Про це йдеться у публікації на сайті інформагенції УНІАН.

Автори публікації констатують: захисники природи б’ють на сполох через неконтрольований відстріл тварин браконьєрами в Україні, різке зменшення чисельності водних мешканців, а також домінування орних земель, що заважає природі повною мірою надавати такі екосистемні послуги, як чисті вода й повітря, сприятливий клімат і родючі ґрунти.

При цьому, на думку директора Українського інституту політики Руслана Бортника, передвиборчі екологічні гасла розфокусують громадську увагу від проблем корупції, інфраструктури та неефективного управління в країні. А головне – відвертають увагу від критичних проблем у сфері захисту довкілля, які потребують розв'язання.

За його словами, справжнього екологічного активіста від псевдоексперта відрізняє здатність працювати системно і послідовно займатися проблематикою захисту довкілля між виборами.

"Якщо так звані активісти не займалися екологічною тематикою і ви про них не чули до виборів, то значить це люди, які переслідують політичні цілі – намагаються маніпулювати цим питанням", – сказав Бортник.

Також політолог зазначив, що найчастіше використовується такий популярний метод політичної маніпуляції, як обіцянка виконання нереалістичних завдань. Наприклад, провести екологічні аудити, посилити кримінальну відповідальність у цій сфері, усюди висадити дерева, повністю очистити Дніпро, Чорне море, закрити всі заводи або пересадити всіх автомобілістів на електротранспорт.

Бортник переконаний: нерідко екологічна тематика використовується і для тиску на бізнес.

"Друга версія – це бізнес-терористи, які, використовуючи екологічну проблематику, намагаються шантажувати той чи інший бізнес. Це актуально в промислових регіонах. А в Києві під екологічною проблематикою часто тероризують ті чи інші будівництва, промислові об'єкти", – сказав Бортник.

Провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, голова Комітету Професійної асоціації екологів України Олександр Дячук уважає, що від політичних маніпуляцій на тему екології убезпечити зможуть тільки якісні наукові дослідження і засновані на них стратегії, в яких ті чи інші проблеми розглядатимуться комплексно.

"Наука убезпечить від маніпуляцій. Можна розбивати всі маніпуляції в пух і прах, якщо вимагати аргументацію й посилання на джерела", – сказав Дячук.

Експерти сходяться на думці, що спекуляції на темі довкілля зміщують фокус уваги на другорядні завдання або неправильні шляхи їх розв'язання. Ліквідація проблем, пов'язаних із довкіллям, вимагає довгострокової та професійної роботи, позбавленої популізму, незалежної від конкретного політичного сезону або політичних тенденцій.

Раніше повідомлялося, що у звіті Всесвітнього фонду природи (WWF) "Жива планета", який публікується що два роки, наводиться невтішна статистика, згідно з якою п'ята частина всіх диких видів тварин і рослин на планеті може зникнути вже в цьому столітті. В Україні ж такі дослідження майже не проводяться, а тому немає чіткого розуміння, які види можуть опинитися на межі зникнення вже найближчими роками.

Фахівці українського представництва WWF заявляють, що в нашій країні відбувається неконтрольований відстріл тварин браконьєрами (зокрема, рисі, бурого ведмедя, лося).

Також скорочуються популяції рибних видів.

Це пов'язано з трансформацією річок – випрямленням русла, створенням штучних бар'єрів, руйнуванням природних комплексів у заплавах, зокрема, для агровиробництва, видобутком піску і гравію в руслах і суцільною вирубкою лісів.