Передумов для повернення Криму до складу України немає - кримчанка

Український півострів Крим ось вже чотири роки перебуває в окупації Російської Федерації. Дії Кремля вже привели до екологічних катастроф, зубожіння населення і тотальної корупції.

Чи зробив Кримським міст життя на півострові краще, як курортні містечка виживають без туристів, ставлення кримчан до місцевої влади і війні на Донбасі, і найголовніше питання - чи повернеться Крим до складу України, читайте в другій частині інтерв'ю з кримським блогером Ілоною Карачан для OBOZREVATEL.

- Як кримчани реагували на "будівництво століття" - Кримський міст?

-Позитивно люди реагували, тому що вірили: цей міст поліпшить зв'язок з материком - продукти подешевшають, туристи поїдуть. Сподівалися, що Крим оживе. При тому, що він жив, а з 2014 року почав чахнути.

Але натовпів туристів немає. Скажімо, Сімеїз (курортне місто, - Ред.): набережна працює - але людей немає, не відкрито жодного кафе, автостанція порожня - ні людей, ні машин, ні одного рейсового автобуса.

Кримський міст

Тобто, після відкриття моста люди повинні були їхати, а їх немає.

- За рахунок чого зараз люди живуть в курортних містечках?

- Вони виїжджають. Якщо раніше якийсь готель, міні-готель біля моря купити було неможливо або треба було за них платити мільйони доларів, то тепер на кожному кроці оголошення: "продам" і "здам в оренду".

При цьому дуже зросли ціни на будь-які послуги. Скажімо, кличеш ти до себе майстра покласти плитку - а у нього як була 10 років тому ціна в 10 доларів за 1 кв. м., так і залишилася. Але при Україні це було 80 грн, а при Росії - це 650 руб. І він або кладе тобі плитку по 650 руб., або не кладе взагалі.

- А як себе почуває ресторанний бізнес в умовах відсутності туристів?

- Мій знайомий займається реєстрацією підприємств та ІП (допомога при постановці на облік і при знятті) розповідає, що якщо у раніше йшла саме реєстрація, то тепер - повальне зняття з обліку.

Порожні пляжі курортного міста Новофедорівка, літо 2017 року Фото: Еспрессо.TV

Порожні пляжі курортного міста Новофедорівка, літо 2017 року Фото: Еспрессо.TV

Люди розоряються: вони спочатку відкривають ресторани, потім скорочують свій персонал, а потім, коли зовсім стає туго, закриваються. І це часто-густо.

Є, звичайно, окремі заклади - для людей, які за будь-яких умовах відчувають себе добре, але в тій же Ялті їх не більше 3-4.

А взагалі ж, люди в Криму почали забувати про якісне харчування. Скажімо, якщо раніше в закладах подавали хороший, смачну каву, то зараз - щось середнє між кавою, цукром і невідомими помиями.

- Як зараз йдуть справи з безпекою на півострові?

-З безпекою стало гірше: останнім часом почали відбуватися негативні моменти, з яскраво вираженою нездорової агресією.

Наприклад, недавно в Ялті відбулася велика бійка - хлопцеві відкусили частину вуха і розбили коліно. Була викликана "швидка", але за той час, що вона їхала, на місце не прибув жоден наряд поліції, жоден загін "козачків", які зазвичай ходять по вулицях один за іншим.

Але головне - було таке враження, що громадськість готова до цього. Раніше якщо у нас щось подібне відбувалося, то це мало значний резонанс, а тут склалося враження, що на людей це не справило жодного враження - як би, щоденна, буденна ситуація.

Люди настільки надивилися телевізора і всієї цієї крові, остраху, що їх вже нічим не зачепиш. І це великий сигнал для суспільства.

- Випадки з правопорушеннями, розбоями, вбивствами збільшилися?

- Є така статистика, про яку не прийнято говорити: у нас все повинно бути добре.

Але насправді нічого доброго: в "Лівадію" (лікарня, - Ред.) звертається купа людей з нанесенням каліцтв, влітку збільшується кількість крадіжок з розбоєм.

Раніше це все теж було - але не до такої міри.

- А інформаційна політика, ось ви говорили, що все повинно бути добре. Що висвітлюють в основному? До сих пір лякають "бандерівцями" і вихваляють Путіна?

-В інформаційній політиці нічого не змінилося: Україна - це "недокраїна", якої не повинно бути, а то, що зараз вона існує - так ось вона вже майже померла; Путін - цар, це вже з березня офіційно заявлено; ну і все, звичайно добре, а якщо не добре, то ти - "п'ята колона", нацзрадник, агент держдепу або просто "бандера", все дуже просто.

І знаходяться ті, які кажуть, мовляв, що, Росію хочете за ковбасу українську продати? Або, наприклад, що Путін просто не знає про ситуацію на півострові, а якби він знав, то було б все інакше.

Графіті Володимира Путіна в Ялті, вересень 2015 рік

Але при цьому є люди, у яких змінилася свідомість. Скажімо, вони вірили, що після приходу в РФ настане світле майбутнє - але через 4 роки вони б'ють копитом в землю і кричать, що така Росія не потрібна.

Цих людей називають міськими божевільними - тому що на початку вони були активом Ялти, підтримували Росію, а тепер кажуть, що і Путін не справжній і бояри не ті.

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- А багато таких людей які скажімо після ейфорії повернулися в реальність, їх стає більше?

- Так, і їх стає більше. Але не всі вони про це говорять.

Але в принципі, основна маса, відсотків 80, як і в будь-якій країні, просто живуть - адже, коли нам показують якогось росіянина, який стояв з плакатом: "Здохну, аби Путіну допомогти", ми на нього дивимося, як на душевнохворого. Але так само ми не любимо, коли хтось посміхається: мовляв, тут так погано, і якщо не "зрада", то п'ята колона, а ти ходиш і посміхаєшся, а так не повинно бути.

Але якби люди жили краще, цього всього б не було.

- Що жителі півострова думають про кримських владі, чи всі задоволені, наприклад, главою Криму Сергієм Аксьоновим?

- Насправді, він не та фігура про яку хтось би говорив.

Зрозуміло, що він займає, не знаю навіть, яку, посаду. Але ні він, ні Константинов ("Команда переможців", як вони себе називають), не мають будь-якої реальної влади - просто сидять на якійсь кількості грошей.

Сергій Аксьонов

При цьому РФ не допускає їх до будівництва аеропорту або моста. Тобто, Республіка Крим як би сама по собі, а "великі будівництва майбутнього", про які рясніють бігборди - самі по собі, адже будь-якого управління ними Крим не має.

- Трохи про військову темі, в Україні багато говорили, що Путін збирається зробити з півострова військову базу. Чи відчувається мілітаризація Криму і багато військової тематики?

- У селищі Перевальне раніше стояла найбільша військова база - РФ її блокувала в 2014 році. І зараз по трасі біля селища відбувається постійне пересування військової техніки - то польова кухня, то БТРи, то військові заправні машини.

Але в той же час, в Ялті цього немає - навіть не знаю, де потрібно їздити по Ялті, щоб побачити військових. Однак в Севастополі літаки літають прямо над головою.

Тому говорити про якусь єдину ситуації з військовими в Криму дуже складно.

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Так само, як і з ситуацією з арештами кримських мусульман - в Ялті за весь цей час не був затриманий жоден з них.

Пересування військової техніки в Севастополі, квітень 2018 року

- Військові дії в Донбасі, кримчани підтримують фейковий республіки "ДНР" і "ЛНР"?

-Немає ніякої підтримки. Навіть більше - донецьких тут, м'яко кажучи, не люблять.

Тобто, може бути, десь в кабінетах Кремля і розповідають про якусь підтримку, але від місцевого населення вони його не отримують.

Наприклад, всі таксисти Ялти ненавидять таксистів з ДНР - за те, що вони демпінгують, занижують ціни, возять на старих машинах.

- Питання до корінної кримчанки, Крим повернеться в Україну?

- Я не бачу передумов для того, щоб подібне сталося: за 4 роки я не побачила жодної стратегії повернення Криму, яка гідна була б уваги. Її немає - ні на якомусь рівні.

Ні журналісти, ні активісти, ні політики, ні український політичний бомонд - ніхто в Україні не живе думкою повернення Криму. Адже якби жили, вже було б представлено кілька варіантів цього. Але нічого ж не робиться.

Тому чекати від кримчан, що вони зберуть свої валізи і підуть в Україну, не варто. До того ж, треба розуміти: з усіх законів РФ першими ми вивчили всі статті КК по екстремізму.

І так буде тривати до тих пір, поки будь-яка сторона не почне робити конкретних кроків.

- Ілона може є, що то, що я не запитала, і ви хотіли б донести до читачів?

- Я пам'ятаю Крим при Україні - і я бачу Крим прі Росії. А є діти, які пам'ятають Україну. І якщо вона кине їх остаточно, залишить їх без будь-якої підтримки, вони не захочуть щось міняти.

Я зараз маю на увазі якісь програми по тому, щоб дитина могла спокійно, без перешкод приїхати в Україну - піти в який-небудь табір на літо, перебувати в здоровій моральнії атмосфері. Але цього немає, і ці діти - громадяни України - нікому там не потрібні.

Зрозуміло, що є якісь певні умови, але на дворі вже 2018 рік, з моменту окупації пройшло 4 роки - при всьому тому числі чиновників і політиків, яке є в Україні, вже мало дозріти якесь бачення того, що своїх громадян треба інтегрувати незважаючи ні на що. Їм потрібно показувати альтернативну життя - адже вони її не бачать.

І коли діти, приїхавши в Україну, відчують нормальне ставлення до себе, побачать, що ніхто нікого не їсть і не розпинає, що немає всіх тих жахів, про які їм розповідають, вони змінять своє ставлення до неї.

Першу частину інтерв'ю з кримським блогером Ілоною Керуючий читайте по посиланню.