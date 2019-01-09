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''Передивлявся 4 рази!'' Нова оптична ілюзія спричинила ажіотаж у мережі. Відео

1.3тЧитати матеріал російською

У соцмережах виник ажіотаж через оптичну ілюзії з полем пшениці, де колоски нібито рухаються через вітер.

Насправді зображення є статичним, а колоски намальовані на стіні. Відеозапис ''головоломки" оприлюднив в Twitter користувач Waj (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот відео

Скріншот відео

Twitter Waj

"Я знаю, що я не єдиний, хто бачив подих вітру", – написав під постом один з коментаторів.

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"Мені довелося чотири рази переглядати, щоб зрозуміти, що це малюнок", – підтримав інший користувач мережі.

''Передивлявся 4 рази!'' Нова оптична ілюзія спричинила ажіотаж у мережі. Відео
''Передивлявся 4 рази!'' Нова оптична ілюзія спричинила ажіотаж у мережі. Відео

Оприлюднений відеозапис всього за кілька днів набрав 8 мільйонів переглядів і кілька сотень тисяч "лайків" і коментарів.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні користувачі мережі почали сперечатися через оптичну ілюзію, на якій одні бачили стіну і двері, а інші – пляж і море. Кілька днів соцмережі ламали голову через зображення, проте незабаром автор знімка розкрила його секрет.

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