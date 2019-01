''Передивлявся 4 рази!'' Нова оптична ілюзія спричинила ажіотаж у мережі. Відео

У соцмережах виник ажіотаж через оптичну ілюзії з полем пшениці, де колоски нібито рухаються через вітер.

Насправді зображення є статичним, а колоски намальовані на стіні. Відеозапис ''головоломки" оприлюднив в Twitter користувач Waj (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Я знаю, що я не єдиний, хто бачив подих вітру", – написав під постом один з коментаторів.

"Мені довелося чотири рази переглядати, щоб зрозуміти, що це малюнок", – підтримав інший користувач мережі.

Оприлюднений відеозапис всього за кілька днів набрав 8 мільйонів переглядів і кілька сотень тисяч "лайків" і коментарів.

I promise its even better the 2nd time you watch it. pic.twitter.com/hU5xBERYlT