"Передай вітання хлопцям": українці попрощалися з полеглим на Донбасі героєм

У мережі з'явилися фото з прощальної церемонії військовослужбовцем ЗСУ Андрієм Масловим, який загинув 21 травня в бою з терористами при захисті звільненого населеного пункту Чигарі (Південне).

"Я ніколи в житті не бачила такої кількості чоловіків, які плачать. Сотні бійців, сотні людей, мами загиблих твоїх побратимів приїхали з фронту і з усієї України попрощатися з тобою наш друг. Андрюха, Андрій Маслов," Футболіст ", сьогодні тебе провели в останню путь . біль ..... біль .... біль ... сльози .... Господи, ну чому таке несправедливе життя ??? Ти ж повинен був жити .... Сука війна забирає найкращих !!! Спи спокійно наш герой !!!!! ", - написала на своїй сторінці в Facebook волонтер Юлія Толмачова.

Інші знайомі Маслова також висловили свою скорботу про загиблого.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 21 травня під час наступу бойовики намагалися відбити звільнений населений пункт Чигарев (Південне ). Крім Маслова, в тому бою загинув боєць ВСУ В'ячеслав Куцман ( "Цинк").