Перед візитом Зеленського на Житомирщину в темряві вирішили залатати "ями по коліно". Відео

В Озерному перед приїздом Зеленського почали терміново латати дороги.

Президент України Володимир Зеленський 8 вересня зібрався з візитом до Житомирської області. У зв'язку з цим в одному з селищ почали терміново латати дороги в темний час доби.

Кадри, як дорожні служби проводять ремонт у селищі Озерне, опублікував у групі "Здравствуй, Озерное!" в Facebook Сергій Горбатюк (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В Озерному терміново почали ремонт доріг перед приїздом Зеленського. Кадр відео Сергія Горбатюка

"Завтра приїжджає Володимир Олександрович, тому терміново потрібно залатати ями по коліно", – прокоментував автор ролика.

Зазначимо, що Озерне розташоване в 15 хвилинах їзди від Житомира.

Озерне розташоване в 15 хвилинах їзди від Житомира. Google Maps

Як повідомляється на сайті Житомирської ОДА, 8 вересня в область із робочою поїздкою прибуде глава держави Володимир Зеленський.

Передбачається, що президент огляне об'єкти програми "Велике будівництво", розповів "Укрінформу" прессекретар голови облдержадміністрації Юрій Мельник.

Агентство наголошує, що це буде третя поїздка Зеленського в Житомирську область. У серпні 2019 року він побував в Олевську, коли представляв нового голову ОДА Віталія Бунечка. А в жовтні відвідував Житомир під час форуму регіонів України і Білорусі.

(Відео – Facebook Сергія Горбатюка)

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібна ситуація з терміновим укладанням асфальту сталася під час візиту Володимира Зеленського в Харківську область на початку вересня. Тоді дороги також ремонтували серед ночі в Пісочині.

Також в Херсоні в серпні напередодні приїзду глави держави серед ночі клали асфальт.

Крім того, у липні в Луцьку перед візитом президента військовослужбовців змусили вичерпувати воду з калюж саморобними віниками.

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