Перед Великоднем очікують заморозків: синоптики уточнили прогноз по Україні

У переддень Великодня, 18 квітня, в Україні переважатиме прохолодна і хмарна, але переважно без опадів погода.

Удень повітря прогріється до +15 градусів, однак уночі очікуються сильні заморозки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

В південних регіонах уночі в суботу пройде невеликий дощ.

На поверхні ґрунту та в повітрі у північних, Волинській, Рівненській областях очікуються заморозки до -5 градусів (ІІ рівень небезпечності – помаранчевий).

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Зокрема, 18 квітня синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. Нічна температура становитиме +3… +5 градусів, удень повітря прогріється до +10…+12.

Уночі суботи в південних областях місцями очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів там показуватимуть від +5 до +9 градусів, вдень очікується від +12 до +15. У Криму без опадів, вночі +5… +7, удень +13…+15 градусів.

Водночас на півночі різко похолоднішає, щоправда, буде без значних опадів. Уночі від -1 до -3 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть лише до +10 градусів.

Погода в Україні 18 квітня meteo.gov.ua

У західних областях нічні морози очікуються в Луцькій, Рівненській, Житомирській областях, до -3 градусів, в інших регіонах +3…+5 градусів. Удень там буде сонячно, мінлива хмарність, +10.. +12, на Закарпатті до +15 градусів.

В центральній частині країни сухо, але хмарно. Вночі +3…+5, денна температура повітря становитиме до +12 градусів.

У Києві 18 квітня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі в повітрі заморозки до -2, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +10…+12 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що тиждень перед Великоднем, 19 квітня, буде дощовим. І тільки в кінці місяця в Україні встановиться тепла погода.