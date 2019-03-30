Перед смертю жорстоко катували: під Одесою по-звірячому вбили підприємця

В ніч з 29 на 30 березня, в елітному селищі "Сосновий берег" під Одесою відбулося вбивство чоловіка власниці салону антикваріату.

Бандити забралися в будинок, де жила сім'я, і жорстоко катувала літнього господаря будинку перед його смертю. Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Під Одесою по-звірячому вбили підприємця

Сама дружина загиблого в цей час була у від'їзді.

Відзначається, що будинок розташований далеко від інших будівель, тому зловмисники без особливих зусиль зайшли в нього, пошкодивши кабель сигналізації.

Після скоєного грабіжники винесли велику кількість цінностей. Тіло вранці виявила домробітниця — вона і викликала поліцію.

Будинок родини власників салону антикваріату

Зараз на місці працює СОГ, керівництво ГУНП в Одеській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом жорстоко розправилися з водієм Uber. Обвинувачений останнім часом проживав в столиці.

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