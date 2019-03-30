|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Перед смертю жорстоко катували: під Одесою по-звірячому вбили підприємця

551Читати матеріал російською

В ніч з 29 на 30 березня, в елітному селищі "Сосновий берег" під Одесою відбулося вбивство чоловіка власниці салону антикваріату.

Бандити забралися в будинок, де жила сім'я, і жорстоко катувала літнього господаря будинку перед його смертю. Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Під Одесою по-звірячому вбили підприємця

Під Одесою по-звірячому вбили підприємця

Сама дружина загиблого в цей час була у від'їзді.

Відзначається, що будинок розташований далеко від інших будівель, тому зловмисники без особливих зусиль зайшли в нього, пошкодивши кабель сигналізації.

Новини
"Вдарила ножем у шию": у Рівному молода мати по-звірячому вбила немовля

Після скоєного грабіжники винесли велику кількість цінностей. Тіло вранці виявила домробітниця — вона і викликала поліцію.

Будинок родини власників салону антикваріату

Будинок родини власників салону антикваріату

Зараз на місці працює СОГ, керівництво ГУНП в Одеській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом жорстоко розправилися з водієм Uber. Обвинувачений останнім часом проживав в столиці.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаОдеса
Тег
вбивство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки