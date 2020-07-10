Перед переїздом Зеленського на ремонт "дачі Ющенка" витратили 300 тисяч з держбюджету, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський оселився в державній резиденції, відомій як "дача Ющенка" тимчасово, оскільки продав свій будинок в Іванковичах. Але перед цим тут зробили дорогий ремонт.

Про це розповіли в сюжеті ТСН. На приведення госдачі в порядок після колишнього господаря з державного бюджету витратили 300 тисяч гривень.

Цей будинок відомий як колишня резиденція Віктора Ющенка, який з дозволу Януковича жив тут до перемоги Майдану в 2014 році.

Маєток тоді хотіли продати і заради реклами всередину пустили журналістів. Комфортне життя Ющенка, який навіть комуналку не платив, обходилося платникам податків в 30 мільйонів гривень щорічно: три гектари території, дві з половиною тисячі квадратних метрів будинку, чотири спальні з мармуровими туалетами, басейн, сауни, кінозал, більярдна і винний льох.

У сюжеті сказано, що все це сімейство третього президента залишило досить пошарпаним. Тому на дачі і влаштували ремонт.

В Офісі президента визнали, що в свіжовідремонтовану резиденцію переїхав жити Зеленський. Як там запевнили, в закритому містечку він оселився тимчасово, тому що продав свій родовий маєток в Іванковичах в Київській області.

Журналісти нагадали, що до того, як стати президентом, Зеленський засуджував чиновників, які користуються пільгами за рахунок платників податків і збирався віддати державні резиденції під дитячі табори.

"Нехай в цих резиденціях живуть дітки якісь, якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції – я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. Коли ми їздимо по Європі, ми бачимо старі резиденції королів , що це сьогодні? це все – для екскурсій ", – говорив Зеленський.

Тепер сусіди президента – нинішні і колишні чиновники, яким він сам раніше дорікав життям за громадський рахунок. Тут мешкають екс-прем'єр Валерій Пустовойтенко, колишні голови Верховної Ради Олександр Мороз і Володимир Литвин, а також двічі президент Леонід Кучма.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти-розслідувачі з'ясували, що президент України Володимир Зеленський оселився в державній резиденції в Конча-Заспі, відомій як "дача Ющенка".