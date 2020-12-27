Пенсіонеру з Чигирина загрожує три роки тюрми за допис в інтернеті

80-річний пенсіонер з Чигирина на Черкащині Володимир Терещенко може сісти у в’язницю на три роки за пост у соцмережі.

Колишнього вчителя звинуватили у заклику до повалення конституційного ладу (ст. 109 Кримінального кодексу), пише Українська Гельсінська спілка (УГС). У 2018 році в дописі він розмістив зображення кулемету "Максим" і лайку на адресу влади (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Співробітники Служба безпеки вже тоді розцінили публікацію як заклик до повалення державного устрою. Але кримінальну справу проти пенсіонера порушили лише у 2020 році.

Адвокатка УГС Людмила Геращенко вважає, що допис колишнього вчителя вже не актуальний, оскільки за два роки в Україні з’явився новий президент і новий парламент. Немає й доказів того, що чоловік здійснював на незаконну діяльність, вважають правозахисники.

На їхню думку, як і на думку Терещенка, кримінальна справа є помстою за його небайдужу громадську позицію. Він багато разів демонстрував її, активно виступаючи за надання місту статусу гетьманської столиці, був організатором пікетів проти будівництва птахофабрики та боровся з вирубкою зелених насаджень у місті.

Володимир Терещенко helsinki.org.ua

Терещенко має активну громадянську позицію helsinki.org.ua

Терещенко в УГС helsinki.org.ua

Терещенко біля будівлі обласного управління СБУ helsinki.org.ua

За інформацією "Радіо Свобода", юристи впевнені, що суд не доведе провини Терещенка. Хоча є приклади, коли у схожих ситуаціях людям доводилося відповідати перед українським правосуддям. Наприклад, жительку Волині засудили до сплати 17 тис. гривень штрафу за антиукраїнські коментарі в мережі "ВКонтакті". Вона закликала "взяти Київ, викинути звідти всіх маріонеток Заходу і ліквідувати будь-які натяки на антиросійськість". Її визнали винною у спробах насильницької зміни влади і поваленні конституційного ладу та в порушенні рівноправності громадян.

Загалом з 2014-го по 2018 рік суди в Україні ухвалили 118 вироків за публікації антидержавницького спрямування у соцмережах, більшість з висловлювань зачіпала нацбезпеку. За підрив територіальної цілісності винесли 69 вироків, за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, – 54 (за даними дослідження громадської організації "Платформа прав людини").

Найбільша кількість кримінальних справ (82 %) була порушена через пости у соціальних мережах "ВКонтакті" та "Однокласники".

Найчастіше вони завершувались звільненням порушників від відбування покарання з випробувальним терміном від 1 до 3 років. Проте в 14,5% засуджені отримали реальні тюремні терміни.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що нова радниця міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Вікторія Рясна до середини 2018 року вела сторінку в російській мережі "Вконтакте".

Журналістка Любов Величко оприлюднила скриншот із відповідної сторінки Рясної та поцікавилася в читачів, чи досить у неї моральних якостей, щоб працювати в Міністерстві закордонних справ. Думки українців розділилися.