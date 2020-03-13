У зв'язку з коронавірусом, українцям, які проживають в ОРДЛО не потрібно буде підтверджувати статус тимчасово переміщених осіб, а всі пенсійні виплати будуть надходити без перебоїв.

Про це в ефірі "Свободи Слова з Савіком Шустером" розповів міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. За його словами, в суботу, 14 березня, уряд України проведе засідання, присвячене боротьбі з коронавірусом. Зокрема, мають намір внести зміни в механізм отримання пенсій людям, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Олексій Резніков Скріншот з відео

Так, пенсіонери, яким потрібно кожні 60 днів перетинати пункти пропуску і підтверджувати свою реєстрацію, зможуть цього поки не робити – щоб не наражатися на ризик зараження.

"Ми готуємо від міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій зміни в пакет документів. Буде вважатися, що це форс-мажор і тимчасово цю вимогу буде перенесено. Це зменшить черги на КПВВ, щоб вони там не стояли, не ризикували самі і не піддавали ризику решту населення України", – розповів Резніков.

При цьому він пообіцяв, що ніхто не втратить свою пенсію або іншу соціальну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зафіксована перша жертва від коронавірусу.

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