Україну в серпні накриє спека і посуха: синоптик дав докладний прогноз

Серпень в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.

Докладний прогноз на останній місяць літа OBOZREVATEL дав народний синоптик Леонід Горбань.

Як зазначив синоптик, останні дні липня будуть дощовими, але дуже теплими, температура встановиться на рівні +27...+29 градусів. Така погода збережеться і на початку серпня.

"2 серпня очікуються невеликі дощі на сході та півдні України, після настане суха і спекотна погода. До 11 серпня температура коливатиметься в межах від 26 до 33 градусів тепла вдень, і +18...+20 вночі", – каже синоптик.

Серпень в Україні буде спекотним pixabay

У середині місяця знову пройде невеликий дощ, і з 20-х чисел серпня в Україну прийде довгоочікувана прохолода, зазначає Горбань.

"Уже з 23 серпня температура знизиться до +20...+22 градусів вдень, а вночі до +12...+13. На півдні буде трохи тепліше – до +25 вдень, і +16...+18 вночі. В останні дні місяця температура повітря знизиться ще на пару градусів", – стверджує синоптик.

Порівняно з липнем, серпень дійсно буде не багатий на дощі, прогнозує Горбань. За його даними за місяць в Україні випаде до 22 мм опадів залежно від регіону, порівняно з 55 мм у другому місяці літа.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на більшій території України в кінці тижня, 11-12 липня, буде тепла, досить комфортна погода.