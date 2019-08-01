"Пекельну" спеку змінить холод: синоптик змінив прогноз на серпень в Україні

У першій декаді серпня в Україні буде спостерігатися спекотна погода, проте після 10 числа температура різко впаде.

Про такий прогноз у коментарі "Апострофу" розповів народний синоптик Леонід Горбань. Він заявив, що на початку місяця повітря в більшості регіонів прогріється до +30...+35 градусів.

Однак, на зміну "пекельній" спеці прийде прохолода. Температура почне падати майже на всій території країни, крім півдня, де літня погода протримається рівно до середини місяця.

"Бувають роки, коли серпень стає більш спекотним, ніж липень, але в цьому році буде навпаки.

Після 10 серпня температура різко впаде, і денні показники будуть триматися на рівні 24-26 градусів тепла до кінця місяця", – запевнив Горбань.

Рясних опадів у серпні він не прогнозує. "Опади очікуються 2-3, а також 8 серпня. Але це будуть короткочасні дощі з півдня", – уточнив синоптик.

Відзначимо, напередодні Леонід Горбань озвучив трохи інший прогноз на серпень-2019. Тоді він заявив, що Україну в цьому місяці чекає два серйозних похолодання.

Ілюстрація. Погода Gismetio

Як писав OBOZREVATEL, завідуюча відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України, доктор фізико-математичних наук в області метеорології Вазіра Мартазінова розповіла про погоду в Україні у вересні.

Раніше вона пояснила ситуацію з аномальною зміною клімату в Україні, через яку літо 2019 року буде на місяць коротшим.

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