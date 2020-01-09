"Пекельний біль!" Зеленський зустрівся з родичами жертв катастрофи літака МАУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся і поговорив із родичами українців, загиблих у результаті катастрофи Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це глава держави повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах ввечері 9 січня, опублікувавши знімки з зустрічі.

"Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Держава надасть їм усю необхідну допомогу, зокрема фінансову. Розумію, що жодні виплати не повернуть їм рідних людей.

Мабуть, найважливіше, що може й повинна зробити для них держава, – це дати вичерпні відповіді щодо всіх обставин трагедії. Запевнив, що ми зі свого боку робимо все можливе для встановлення правди. Україна обов’язково її дізнається. Бережімо один одного!" – написав Зеленський.

Зеленський зустрівся з родичами загиблих українців Пресслужба президента

Зеленський зустрівся з родичами загиблих українців Пресслужба президента

Зеленський зустрівся з родичами загиблих українців Пресслужба президента

Зеленський зустрівся з родичами загиблих українців Пресслужба президента

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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