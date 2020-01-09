"Пекельний біль!" Зеленський зустрівся з родичами жертв катастрофи літака МАУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся і поговорив із родичами українців, загиблих у результаті катастрофи Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.
Про це глава держави повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах ввечері 9 січня, опублікувавши знімки з зустрічі.
"Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Держава надасть їм усю необхідну допомогу, зокрема фінансову. Розумію, що жодні виплати не повернуть їм рідних людей.
Мабуть, найважливіше, що може й повинна зробити для них держава, – це дати вичерпні відповіді щодо всіх обставин трагедії. Запевнив, що ми зі свого боку робимо все можливе для встановлення правди. Україна обов’язково її дізнається. Бережімо один одного!" – написав Зеленський.
Зеленський зустрівся з родичами загиблих українців
Пресслужба президента
Зеленський зустрівся з родичами загиблих українців
Пресслужба президента
Зеленський зустрівся з родичами загиблих українців
Пресслужба президента
Зеленський зустрівся з родичами загиблих українців
Пресслужба президента
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".
Президент США Дональд Трамп висловив сумніви в тому, що Boeing 737 компанії МАУ зазнав аварії через механічну неполадку.
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