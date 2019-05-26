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/Суспільство

Пекельна спека: синоптик дав прогноз погоди на літо в Україні

5.5тЧитати матеріал російською

В Україні в червні і липні прогнозується аномальна спека, температура повітря буде прогріватися вище 30 градусів.

Як передає "Телеграф", за словами синоптика Леоніда Горбаня, при цьому загрози тотальної посухи немає, буде кілька дощових дощів.

Синоптик розповів, що перший місяць літа почнеться похолоданням і короткими дощами, а вже з другої декади прийде справжня спека. Стовпчики термометрів з 14-15 червня перевалять за позначку в 30 градусів тепла.

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У липні спекотна погода протримається довше і лише на два-три дні буде перервана несильним похолоданням з грозами.

Спадати аномальна спека почне лише ближче до середини серпня. До кінця останнього місяця літа температура повітря опуститься до +19 градусів і нижче, почнуться дощі.

Ілюстрація

Ілюстрація

culturemeter.od.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, через складні погодні умови тисячі будинків і домогосподарств на території Івано-Франківської та Закарпатської області потрапили в зону підтоплення. Через це президент підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків НП.

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Місце
Україна
Тег
погода
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леня зе
леня зе
спонсором прогноза является главный дистрибьютор кондиционеров.каждый год одно и то же
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Прогнози Горбаня не збуваються
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Pooh Vini
Pooh Vini
Несколько дождливых дождей....мило
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