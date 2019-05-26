Пекельна спека: синоптик дав прогноз погоди на літо в Україні

В Україні в червні і липні прогнозується аномальна спека, температура повітря буде прогріватися вище 30 градусів.

Як передає "Телеграф", за словами синоптика Леоніда Горбаня, при цьому загрози тотальної посухи немає, буде кілька дощових дощів.

Синоптик розповів, що перший місяць літа почнеться похолоданням і короткими дощами, а вже з другої декади прийде справжня спека. Стовпчики термометрів з 14-15 червня перевалять за позначку в 30 градусів тепла.

У липні спекотна погода протримається довше і лише на два-три дні буде перервана несильним похолоданням з грозами.

Спадати аномальна спека почне лише ближче до середини серпня. До кінця останнього місяця літа температура повітря опуститься до +19 градусів і нижче, почнуться дощі.

Ілюстрація culturemeter.od.ua

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