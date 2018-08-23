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Пекельна спека і грози: з'явився прогноз погоди на великі вихідні в Україні

1.4тЧитати новину російською

На великі вихідні в Україні з 24 до 26 серпня температура повітря прогріється до +34, проте в деяких областях країни очікуються дощі з грозами.

Згідно з даними Укргідрометцентру, найбільш суха погода буде в п'ятницю, у День Незалежності України - дощі прогнозуються лише у Закарпатській та Чернівецькій областях.

Найтепліше буде в західних і південних регіонах - до +30. У Києві та інших областях очікується від +25 до +29 градусів.

Пекельна спека і грози: з'явився прогноз погоди на великі вихідні в Україні
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Дихання осені: синоптики дали прохолодний прогноз погоди в Україні

У суботу, 25 серпня, всю західну Україну заллє дощами з грозами, але при цьому синоптики прогнозують близько 29 градусів тепла, як і в більшості інших регіонів. Винятком будуть лише Миколаївська і Херсонська області, де повітря прогріється до +34.

Пекельна спека і грози: з'явився прогноз погоди на великі вихідні в Україні

Схожа погода очікується і в неділю, 26 серпня, де в західних областях продовжаться дощі та подекуди стовпчик термометра опуститься з +29 до +22 градусів.В інших областях буде сухо і спекотно - до +30, а на півдні країни - до +34.

Пекельна спека і грози: з'явився прогноз погоди на великі вихідні в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно з'явився також прогноз погоди на вересень, яка обіцяє бути вельми мінливою.

Місце
Україна
Об'єкт
День Незалежності
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