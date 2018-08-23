Пекельна спека і грози: з'явився прогноз погоди на великі вихідні в Україні

На великі вихідні в Україні з 24 до 26 серпня температура повітря прогріється до +34, проте в деяких областях країни очікуються дощі з грозами.

Згідно з даними Укргідрометцентру, найбільш суха погода буде в п'ятницю, у День Незалежності України - дощі прогнозуються лише у Закарпатській та Чернівецькій областях.

Найтепліше буде в західних і південних регіонах - до +30. У Києві та інших областях очікується від +25 до +29 градусів.

У суботу, 25 серпня, всю західну Україну заллє дощами з грозами, але при цьому синоптики прогнозують близько 29 градусів тепла, як і в більшості інших регіонів. Винятком будуть лише Миколаївська і Херсонська області, де повітря прогріється до +34.

Схожа погода очікується і в неділю, 26 серпня, де в західних областях продовжаться дощі та подекуди стовпчик термометра опуститься з +29 до +22 градусів.В інших областях буде сухо і спекотно - до +30, а на півдні країни - до +34.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно з'явився також прогноз погоди на вересень, яка обіцяє бути вельми мінливою.