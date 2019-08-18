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Пекельна пожежа в Одесі: українці сказали, хто винен у смертях людей

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Вина за смертельну пожежу в одеському готелі "Токіо Стар" лежить в першу чергу на його власнику.

Таку думку висловили читачі OBOZREVATEL у відповідному опитуванні, участь в якому взяли більше 5,5 тисяч чоловік.

На думку 48%, відповідати за трагедію повинен власник готелю Вадим Чорний, а 32% вважають, що провина лежить на співробітниках ДСНС, що не наполягли на перевірці безпеки.

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Ще 6% заявили, що постояльці готелю самі винні, а 8% впевнені, що будівлю хтось спеціально підпалив. Решта 6% вважають, що це був нещасний випадок.

Вадим Чорний

Вадим Чорний

колаж

Пекельна пожежа в Одесі: українці сказали, хто винен у смертях людей

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті пожежі в "Токіо Стар" в Одесі загинули 9 осіб. Протягом доби 47-річного власника готелю Вадима Чорного затримали, він заявив, що готовий нести відповідальність в разі власної провини.

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
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