Педофіли і їх жертви: хто в зоні ризику і як уникнути біди

Україною прокотилася хвиля насильства над дітьми. Вбивство і спроба зґвалтування 11-річної Даші Лук'яненко стало найгучнішою справою.

Слідом за ним поліція постійно повідомляє про страшні випадки в різних регіонах країни. Батьки побоюються випускати дітей без нагляду на вулиці.

Тривога за своїх дітей зрозуміла. Однак нерідко випадки насильства відбуваються і в самих сім'ях, більшість з яких просто намагаються приховати. Чому так відбувається, як захистити свою дитину, що зробити, щоб уникнути біди, і хто вони такі, ці педофіли? Про все це OBOZREVATEL поговорив із лікарем-психотерапевтом Олексієм Шевцовим.

— Олексію Георгійовичу, чому діти стають жертвами педофілів? Чому їм так довіряють і навіть не завжди розповідають, що трапилося?

— Щоб відповісти на питання, потрібно звернутися до причин – чому це відбувається. Є проста цифра: 80% батьків не люблять своїх дітей. Тому що народити дитину — це не є прояв любові до неї, це біологічний процес.

А ось під час усього процесу виховання, поки дитина живе з батьками, вони зобов'язані виявляти любов до неї. Так, саме зобов'язані! У такий спосіб учити дитину любити себе та інших людей. І тільки 20% батьків насправді передають свою любов дітям. Решта цього не роблять.

Даша Лук'янченко facebook.com Марина Лук'янченко

До батьківської любові не відносяться такі дії як нагодувати, напоїти, спати укласти, влаштувати в дорогий садок, престижну школу або відправити вчитися за кордон. Потім купити квартиру і три машини. Багато батьків вважають, що це і є проявом любові, але це не так. Насправді рано чи пізно такі діти стають жертвами чого-небудь, зокрема — педофілів.

Наприклад, якщо батьки б'ють своїх дітей, причому досить один раз у житті вдарити дитину, щоб у неї залишилася психічна травма на все життя. Такі батьки не тільки словесно ображають своїх дітей, але вони і контролюють кожен крок дитини, не дозволяють їм самостійно розвиватися, а навпаки стримують їх самостійність. Вони балують своїх дітей, і думають, що без розуму люблять їх. Але це не так. Балувати і любити це різні речі.

Головний аспект виховання — це особистий приклад. Якщо тато, наприклад, не демонструє, як він любить маму, якщо дитина цього не бачить, то у нього формується щось інше. Якщо мама показує, що тато поганий, але в голові дитини тато не може бути поганим. Тому вона починає шукати якогось іншого чоловіка, який би виступав у ролі "доброго тата", і серед кандидатів на цю роль зустрічаються і педофіли.

І основна причина цього в тому, що батьки не люблять дитину насправді. Якщо батьки дитину люблять, то вони повинні перебувати з ним у контакті, у такому випадку дитина довіряє їм. Але оскільки 80% не люблять дітей, то і діти не довіряють таким батькам. Дитина починає шукати, кому б йому довіритися. І тут знову дитина може зустріти педофіла.

Діти NewsOne

А ось педофіли діють по-іншому. Вони вкладають у дитину всю душу, любов. Вони думають, як до неї підійти, як доторкнутися, як запропонувати кудись піти, куди повести. Виявляють справжню любов і турботу. Це те, що дитина не отримала від своїх батьків. Вона або отримувала від них одні потиличники, або її обсипали подарунками, аби відчепилася. Кривдили, надмірно контролювали. А ось справжньої любові вона не отримала. Але дитяча психіка потребує цього.

Тому коли дитина вдень або ввечері гуляє на вулиці, хтось підходить до неї, починає ласкаво розмовляти, то психіка не розрізняє знайома це людина чи ні, дитина запросто йде на контакт. Тому що потребує прояву любові, із задоволенням її отримує, але виявляється, що це педофіл.

— Чому близькі люди стають педофілами? Адже останнім часом ми часто чуємо про подібні випадки: батько, вітчим, хресний, друг сім'ї.

— Роль батька або дідуся в сім'ях не пов'язана з такою великою любов'ю, як жіноча. Знаєте, коли ми говоримо — любов, то вона повинна виходити від матері. А чоловік усвідомлює, що у нього є дитина, коли тій виповнюється 1-1,5 року. А поки вона маленька, то батькові ще незрозуміло, що це його дитина, і навіть страшно взяти в руки.

Тому ставлення батька до дитини якесь не таке. Особливо, якщо молодий батько психологічно травмований у дитинстві своєю матір'ю, спостерігав сімейні скандали. У такому випадку він перекручує цю любов, він нібито домагається цього сексуального контакту. У підсвідомості секс це вершина любові. І це не ніжні дотики, не ніжні слова, а одразу ближче до сексу. Ось так спрацьовує чоловіча психіка.

Цензор.НЕТ

Зараз шлюби часто створюються "по зальоту", тому чоловік може просто не любити дружину і дитину. Щось у нього з'явилося на світ і навіщо йому це треба. У нього немає батьківської любові, він бачить приємну, красиву дівчинку, їй уже 10 років, він думає, ну вона ж нікому не скаже, що я з нею буду робити. І ось упевненість у тому, що ніхто нічого не дізнається, штовхає його на такий вчинок.

Або чоловік хотів хлопчика, а народилася дівчинка. І на підсвідомому рівні спрацьовує механізм помсти. Ти не хлопчик, а дівчинка, то отримай по повній програмі, я тебе згвалтую. Це такі фокуси підсвідомості, він відчуває, що дочка йому подобається як жінка.

— Батьки на що повинні звернути увагу, щоб зрозуміти, що з їхньою дитиною щось трапилося?

— Батьки повинні звернути увагу на відсутність контакту з дитиною. Я вже сказав, що жертвами ґвалтівників стають частіше діти, у яких немає контакту з батьками. А дитина ще більше замикається і віддаляє. Навіть остання ниточка контакту раптом обривається.

— А у маленької дитини?

— Такі діти можуть часто плакати, тому що вони не розуміють що таке секс, насильство, що таке біль. Вони просто плачуть, тому що їм боляче. Ось такі жертви насильства приходять до мене на прийом, і я вже з допомогою гіпнозу занурююся в їх підсвідомість. І вже дорослі люди смутно згадують, що в дитинстві відбувалося щось таке. І було боляче, неприємно. Тому що у таких маленьких дітей дотик до статевих органів не викликає жодних приємних відчуттів. Вони можуть тільки страждати і плакати

— Як навчити дитину, щоб вона не стала жертвою педофіла на вулиці. Зазвичай мами кажуть, що вчать своїх дітей із чужими дядьками нікуди не ходити, цукерок не брати і т.п. Але ось вона взяла і пішла, бо хтось пообіцяв показати кошенят. Що робити?

Дітей залучають цукерками Кореспондент

— Слово вчити тут не може бути ключовим, тому що вчити — це розповідати. А маленькі діти до підліткового віку можуть тільки копіювати дії і поведінку інших людей, в основному своїх батьків. Якщо мама розповідає якісь розумні, правильні, гарні, високо інтелектуальні речі, то у дитини це ніколи не перетвориться в модель поведінки. Якщо вона буде говорити, що якщо до тебе підійдуть дорослі дядьки і будуть пропонувати цукерки, або кликати показати щось цікаве, не ходи з ним.

То цій дівчинці стає дуже цікаво, що ж там за незвичайна цукерка? А мама каже не ходи, тобі буде погано, треба буде тебе рятувати і викликати поліцію. А дівчинка думає, та нехай, все це нісенітниця. А що це за кошенятко там у дядька? Мама такими розповідями лише розпалює цікавість. Виходить, що мама сама підштовхує дочку до зустрічі з педофілом.

tvernews.ru

Якщо мама свариться з татом і показує, що тато поганий, то дочка починає шукати серед інших чоловіків "гарного тата". І коли підходить чоловік і починає пригощати її цукерками, говорити ласкаві слова і показувати кошенят, вона, звичайно, з ним йде. Їй же тата не вистачає, він же поганий, вона ж мамі вірить. І як би мама не говорила, що "я іноді сварюся з татом, тато кричить, але тато у тебе все одно хороший".

Ось ці слова, що тато добрий, на одній чаші ваг, а на іншій — скандали й істерики, бійки. І ця чаша терезів переважує. Розмови не ефективні, дитина вірить тому, що бачить. Батьки кажуть правильно, а роблять усе по-іншому. У такий спосіб провокують своїх дітей на зустріч із педофілами.

— Тобто, вся справа в особистому прикладі?

— Звичайно. Будь-які моделі конфліктів, відсутність взаєморозуміння, косі погляди між батьками, вони можуть сприяти нормальному ставленню хлопчика або дівчинки до педофіла. Тому що дитині потрібен спокій, ласка, любов, а не концерти з істериками. І коли в такій спокійній обстановці, на природі влітку, на дитячому майданчику, на лавочці, хтось підсідає, починає муркотіти, то дитина думає, як добре. Ось так це відбувається

— А як допомогти дитині, якщо вона стала жертвою педофіла? Що робити? Забути не вийде, одразу бігти до психолога?

— Тут потрібна професійна допомога навіть не стільки психолога, як лікаря психотерапевта. Без цього не можна обійтися. Тому що те, що відбувається в результаті насильства – це патологія, і дитину потрібно лікувати. А психологи – це професія не медична. У нас більшість населення боїться психотерапевтів і психіатрів, тому що думають, що одразу в лікарню запроторять.

Насправді, треба лікувати. Психолог не ставить діагноз і не виявляє симптоми, і не лікує їх. Він розмовляє і думає, що дитині стане легше. Але це лише тимчасовий результат. Проблема залишається, і вже в дорослому віці людина відчуває, що їй погано. Більшість батьків взагалі ні до кого не звертаються, думають, що вижив і то добре.

Тільки одиниці йдуть до фахівців, щоб зняти наслідки. Зі свого досвіду можу ще сказати, що багато дітей самі намагаються не розповідати нікому про те, що з ними трапилося. І якщо їм вдасться одразу приховати правду, якщо все пройшло без якихось зовнішніх наслідків, то вони ніколи в житті батькам про це не розкажуть. Але це ж моральна травма і вона залишається з ними на все життя.

Це насильство тягне за собою інші проблеми, інші діагнози. І ось така людина приходить на прийом, і говорить, що не розуміє, що з нею відбувається. Починаю докопуватися до першопричини, з'ясовується, що в дитинстві вона була зґвалтована. Тоді вже доросла людина починає плакати, і каже, що тепер розуміє в чому всі його проблеми.

— Хто такі самі педофіли? Це психічно хворі люди, або ті, хто сам у дитинстві переніс насильство, або ще хтось?

— По-перше, це самі жертви насильства. Ось останній випадок із дівчинкою в Одеській області, яку вбив 22-річний хлопець. З'ясувалося, що його батько також сидів за згвалтування. А це як естафетна паличка передається у спадок.

22-річний Микола Тарасов, який убив Дашу Лук'яненко facebook.com Кращі люди Одеси

Те, що у батька була така схильність, те, що вона проявиться в більш жорсткому варіанті у сина — це 100%, це закон генетики. У наступному поколінні стає гірше. Друге, це недолюблені діти. Вони хотіли батьківської любові, але не отримали її. А психіка влаштовує такий ось перевертень.

Психіка каже, що ти від батьків не отримав любов, то тепер ти її повинен вирвати у іншої дитини. Ось так дивно спрацьовує психіка. І ця людина у дитини забирає цю любов насильно. Тобто змушує, ти не хочеш мене любити, а я тебе зараз так полюблю, що відмовитися ти не зможеш. Тут спрацьовує насильство.

Або це люди, які бачили скандали з дитинства і вони вважають звичайною річчю когось бити й ображати.

Ще момент. Від більшості дітей приховані статеві акти батьків. Але оскільки зараз багато людей стають більш агресивними і дратівливими, то це проявляється у них і в сексі. Такі стосунки стають більш жорсткими, деколи доходить до садомазо. Коли мама голосно кричить, "припини, мені боляче, я вмираю". Але батьки не потурбувалися про те, щоб приховати все це від дитячих очей. І дитина вважає, що це нормально, правильно, так і треба. Ставши дорослим, вона виловлює дівчинку і точно так же з нею поводиться.

Але педофілом ніколи не стане дорослий, якого батьки в дитинстві любили, коли у них у сім'ї були довірчі взаємини. З сім'ї, де панує любов, насильники не виходять.

— Педофілія може бути психічним розладом? Психіатри вважають, що вона не лікується і єдиний вихід це кастрація.

— Є класифікація психічних захворювань, де педофілія вважається захворюванням. Але те, про що я говорю, в психіатрії називається психопатія. Це патологічний хворобливий характер, який сформувався у дитини з дитинства. Захворювання, які виростають на основі сформованого характеру, а характер формується тільки під впливом виховання батьків – це не зовсім хвороба.

Хоча за класифікацією це хвороба. Вилікувати її не можна, тому що це характер. Існує хімічна кастрація, це правда. Тому що чоловік від бажання згвалтувати дівчинку, нікуди не може подітися. Це не бажання мати секс із жінкою. Це набагато сильніше, він не може це бажання перемогти, це патологія.

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