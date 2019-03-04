"Закінчується смертю": українські вчителі стають жертвами цькування

Українські вчителі вмирають на роботі. Через конфлікти з батьками учнів у Херсоні і у Вінницькій області померло двоє педагогів. Одній було 53 роки, другій — лише 46 років.

Сюжет конфлікту один і той самий — розгнівані батьки приходять до кабінету директора школи, вимагають звільнення, кричать і навіть розмахують кулаками. В результаті у педагога стрес та інсульт. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

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Лише в одному випадку син вчительки намагається домогтися правди і довести, що його мама померла від того, що керівництво не змогло залагодило конфлікт і допустило скандал;

Експерти ж вважають, що у школах не вміють вирішувати конфлікти. А також, що батьки і учні отримали багато прав, а ось у вчителів нічого немає.

Загинули на роботі

Трагедія трапилася у школі села Гнатів Вінницькій області ще у жовтні минулого року. 46-річну вчительку початкових класів Світлану Олійник попросили підмінити вчителя фізкультури. Жінка залишилася сама з 3 і 5 класом у спортзалі. Одній з п'ятикласниць м'ячем влучили у вухо. Як писала сама вчителька у пояснювальній, однокласниці дівчинки почали просити відпустити її в туалет, щоб умитися.

Світлана Олійник не погодилася, і тоді постраждала назвала її "слабою на голову". Як випливає з пояснень вчительки, дівчинка відійшла з подругами в іншу частину залу і продовжувала обзиватися.

Світлана Олійник 33 канал

Сама вчителька запевняла, що не застосовувала силу до дитини. Однак 5-класниця поскаржилася своїй тітці, психологу цієї ж школи, що вона її вдарила. Психолог влаштувала скандал, вчителька перед дитиною вибачилася. Через тиждень до школи прийшов батько дівчинки і влаштував розбірки в кабінеті директора. Він навіть замахувався кулаками на вчительку, однак директор школи запевняє, чоловік лише розмахував руками і вимагав звільнення.

Мама вчительки працює в цій самій школі 33 канал

Після цього вчителька сіла писати пояснювальну, їй стало погано, ручка випала з рук, а підняти її вона вже не змогла. Жінку відвезли в лікарню у стані коми, 20 грудня вона померла.

Син домагається правди у судах

Ще одна трагедія із вчителькою трапилася у 2017 році у херсонській гімназії №1. Після з'ясування взаємин із мамою одного з учнів викладачу математики 53-річній Наталії Мамренко стало погано, її забрала швидка, через два дні вона померла.

Наталія Мамренко

А причиною конфлікту став мобільний телефон одного зі школярів на ім'я Родіон. Нібито хтось із дітей залив його водою. Хоча у школі впевнені, що хлопчик сам впустив його в калюжу. Класний керівник Наталія Мамренко розмовляла з батьками напередодні і конфлікт начебто владнали. Але на другий день на розбірки до школи з'явилася мама скривдженого хлопчика з родичкою. Спочатку вони накинулися на школярів 6-го класу, які, на їхню думку, вилили воду, потім влаштували скандал у кабінеті завуча. Туди покликали психолога, двох заступників директора та Наталію Мамренко.

За словами сина педагога, Максима Мамренка, маму викликали в учительську за хвилину до дзвінка на урок. "Є навіть роздруківка дзвінків, з'єднання тривало 8 секунд. За цей час якраз можна сказати — зійдіть вниз. А напередодні мама до 9-ї години вечора по телефону розмовляла з батьками, хоча робочий день давно закінчився", — каже OBOZREVATEL Максим.

На думку сина, адміністрація школи мала залагодити конфлікт, а агресивних жінок попросити піти зі школи. "А ці жінки були в кабінеті, кричали, стукали по столу, погрожували. А адміністрація не могла нічого зробити. Хоча йшлося про телефон, а не про навчальний процес. Учитель за нього не відповідає, до чого тут вона?", — обурюється Максим.

Наталія Мамренко з учнями

Також син вважає, що працівники школи не надали допомоги його мамі. "Мама сиділа, обхопивши голову руками. Зараз вони починають розповідати, що мама хворіла, хвора виходила на роботу. У різних пояснювальних зазначено, що вони то бігали по краплі, то по таблетки. Медсестри у школі цього дня не було, вони викликали якусь матір. А у швидку зателефонували, коли маму почало рвати. Її в лікарню вже забрали у комі", — розповідає Максим Мамренко.

Він упевнений, що його маму довели до смерті на роботі. І другий рік судиться з адміністрацією школи. Спочатку Максим отримав висновки комісії Держпраці про те, що смерть його мами не пов'язана з роботою. Цей документ він оскаржив у суді, суддя визнав, що смерть вчительки пов'язана з виробництвом і зобов'язав комісію провести нове розслідування.

Максим домагається правди у судах facebook.com Максима Мамренка

Тепер адміністрація школи подала апеляцію. "Наразі тривають дві судмедекспертизи. Одна з них кримінальна. Ми зібрали всі довідки, медичну карту мами. Вона як педагог щороку проходила медогляди. Щойно закінчиться, вирушимо до суду. І друга експертиза судова, таке рішення зараз ухвалив апеляційний суд", — розповідає Максим.

У школі ж вважають, що вчителька померла не через стрес на роботі. "Син каже, мовляв, її викликали з уроку. Насправді завуч вже розмовляла з тієї мамою і її родичкою в учительській, там було 8 осіб. Завуч запросила їх туди, бо одна з жінок була при надії. І Наталія Василівна увійшла до учительської на зміні взяти журнал. коли побачила все це, то вирішили залишитися, оскільки ситуація стосувалася її дітей. Хоча педагоги пропонували їй піти на урок. вона сиділа, підперши голову, ні на що не скаржилася. І коли вже все закінчилося, вона сказала, що її нудить. Тоді викликали швидку", — розповідає OBOZREVATEL директор Наталія Устинова.

За словами керівника школи, Наталія Мамренко ще до конфлікту у когось просила таблетку від тиску. "А напередодні вдома їй теж було погано, але швидку їй не викликали. Ми знаємо, що у неї складна ситуація в сім'ї з чоловіком. Тому ми завжди йшли їй назустріч, вона додаткові заняття проводила у школі, бо вдома не було можливості. Їй було непросто. Але ми всі її любили, і жодних конфліктів у мене з нею ніколи не було, вона чудова, добра людина", — розповідає директор.

Як пояснює Устинова, після смерті вчительки мама, яка влаштувала скандал, перевела свого сина в іншу область. "Сама вона працює на ринку. Хоча її викликали в поліцію, вона туди не ходила, але кричала, що всю бесіду записала на телефон. Так хоч би надала слідству. А коли в класі дізналися, що Наталія Василівна померла, діти засмутилися, і тільки той хлопчик ніяк не відреагував. Його запитали чому, а він відповів, мовляв, а хто вона мені?", — дивується директор.

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У школі вважають, що суддя першої інстанції перевищила свої повноваження, вирішивши, що смерть сталася через роботу. Тому подали апеляцію.

"Тепер буде проводитися ще вона судмедекспертиза, чекаємо на результат", — каже директор.

Потрібні конфліктні групи

Соціальний психолог Вікторія Осипенко вважає, що причиною таких трагедій у школах стає дедалі більша агресія в самому суспільстві.

"Людям ніде виплеснути свою негативну енергію. Тому об'єктами таких ось емоційних зривів стають вчителі. На них кричать, останнім часом б'ють. І не тільки вчителі. Всі, хто за родом своєї діяльності працює з людьми, відчувають на собі негатив. Соціальні працівники, поліцейські, певною мірою лікарі, працівники центрів обслуговування, водії тощо Тому дуже важливо вміти залагоджувати такі конфлікти", — вважає Осипенко.

Також вона додає, що і самі вчителі часом зганяють агресію на дітях.

"Ми всі пам'ятаємо подібні інциденти. Ударив учня, стягнула штани з дитини перед усім класом, обзивала і принижувала хлопчика, називала його ригачкою. Прикладів маса. Вчителі теж зганяють свою агресію. На жаль, у школах немає конфліктних груп, які могли б вирішувати всі це. Як заспокоїти агресивного батька, як вийти з конфлікту, яких заходів вжити щодо вчителя, щоб покарати, але не довести до інфаркту? Шкільні психологи з цим не можуть впоратися. А у нас у школах намагаються все швиденько зам'яти, позбутися проблемної дитини, перевести її в іншу школу, директори і взагалі вже дійшли до того, що використовують не тільки батьківські комітети, а й самих школярів для власного захисту. Школярі пишуть пости в соцмережах, знімають відео на захист директора, який просто труситься за власне крісло", — вважає соціальний психолог.

Вчителям слід навчитися обстоювати свої права

Співзасновник ГО "Батьки SOS" Олена Парфьонова також вважає, що причиною подібних конфліктів у школі є невміння сторін вирішувати суперечки.

"Правових способів вирішувати шкільні конфлікти достатньо. Щойно якийсь конфлікт зароджується, його треба вирішувати відразу, в самому зародку. Якщо не виходить вирішити з учителем, треба йти в адміністрацію школи. Якщо і там вас не вислуховують, йти в управління або департамент освіти і так далі. Треба проходити всі сходинки. Дуже часто все вдається залагодити вже на рівні директора. Ми зараз вивчаємо батьків, як треба писати заяви, запити в різні органи", — каже OBOZREVATEL Парфьонова.

З іншого боку, Парфьонова вважає, що в учителів теж є інструмент правового захисту як від адміністрації, так і від агресивних батьків. Тільки чомусь вони не вміють або бояться цим користуватися.

"Дивно, зараз вчителі через профспілку домагаються закону про булінг проти них. Це дорослі люди, у яких є адміністративний, цивільний та кримінальний кодекси, ними треба вміти користуватися. Думаю, що вчителям треба проводити тренінги, а у педвишах ввести спеціальний предмет, як вони можуть себе захищати", — каже Парфьонова.

Ніхто не підраховував скільки інфарктів та інсультів у вчителів

Дитячий психолог Наталя Валедова сама в минулому вчитель початкових класів. "Вчителі перебувають у постійному стресі. Навантаження не відповідають нормам, постійно змінюється програма, зростають вимоги. Вони повинні працювати і вдома, перевіряти зошити, готуватися до уроків. Через низьку зарплату вчителі змушені ще й підробляти", — каже OBOZREVATEL психолог.

З іншого боку, на думку Наталії Валедової, діти часто провокують вчителів.

"Вони знімають їх на телефон. Вчитель не має права відповісти на грубість учня так, як зробила б це звичайна людина — обуренням, роздратуванням і навіть злістю. Адже це природна реакція. Вчителі змушені себе стримувати. У результаті відбуваються адреналінові атаки, спазми судин, серцево-судинна система дає збій. І вчителі вмирають. Але у нас немає статистики про те, скільки насправді інсультів, інфарктів, виразок шлунка у представників педагогічної професії, ніхто цим не займається", — каже психолог.

А також додає: "Батьки вимагають від вчителів, щоб вони виховували їхній дітей. Якщо дитина погано вчиться, отже вчитель винен. Вони звалили на вчителя відповідальність за все. Вчитель повинен станцювати перед дітьми польку-метелик, надихнути, заохотити, а покарання повністю відсутнє. Вчитель не має права підвищити голос, поставити учня. А батьки не пояснюють дитині, що вона має поважати вчителя, не визначають для неї поведінкові рамки", — каже Наталя Валедова.

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