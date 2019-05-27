ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Повінь на Закарпатті: стало відомо про нову загрозу

1.7тЧитати матеріал російською

Рівень води у річках Закарпаття істотно знизився і практично нормалізувався. Але у Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали місцевих жителів не розслаблятися: у постраждалому від негоди регіоні знову очікуються зливи.

Про це повідомила в ефірі ObozTV начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи із громадськістю ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

За її інформацією, у понеділок, 27 травня, вже немає підтоплень домогосподарств чи підвальних приміщень. Залишаються підтопленими лише 400 га сільськогосподарських угідь.

Новини
В Україні погодний армагеддон: Зеленський підписав екстрений указ

Підрозділи ДСНС більше не залучаються до відкачування води, оскільки в цьому немає необхідності.

"Але не розслабляємося, оскільки в найближчі дні нас знову очікують шквальні дощі та зливи. Рятувальники й інші служби готові реагувати на надзвичайні ситуації, викликані негодою", — наголосила Батир.

Повінь на Закарпатті

Повінь на Закарпатті

ДСНС у Закарпатській області

Вона додала, що в результаті удару стихії на Закарпатті в деяких населених пунктах зруйновані мости та мостові переходи.

Також знищено понад 2 тисячі погонних метрів берегових укріплень, які захищали область від водної стихії.

За словами Батир, наразі на Закарпатті діє програма захисту від паводків, яка передбачає встановлення берегових укріплень і зміцнення дамб. Цим питанням опікується Басейнове управління водних ресурсів р. Тиси.

Новини
Закарпаття пішло під воду: опубліковані фото та відео страшного паводку

За даними Гідрометцентру, 28-30 травня на заході України пройдуть дощі з грозами, пориви вітру до 7-12 м/с. Синоптики прогнозують, що опади припиняться до п'ятниці, 31 травня.

Крім того, 27-28 травня на ділянці Західного Бугу Кам'янка-Бузька-Литовеж очікується подальше підвищення рівня води на 10-30 сантиметрів, із затопленням заплав та сільгоспугідь.

Повінь на Закарпатті

Повінь на Закарпатті

ДСНС у Закарпатській області

Як писав OBOZREVATEL, за 21 і 22 травня на Закарпатті випала місячна норма опадів. Через рясні дощі підтопило сотні житлових будинків.

Від стихії постраждали й інші західні області: Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків НП.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Наталія Батир
Місце
Україна
Теги
потопГосЧСпогодазлива
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки