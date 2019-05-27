Повінь на Закарпатті: стало відомо про нову загрозу

Рівень води у річках Закарпаття істотно знизився і практично нормалізувався. Але у Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали місцевих жителів не розслаблятися: у постраждалому від негоди регіоні знову очікуються зливи.

Про це повідомила в ефірі ObozTV начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи із громадськістю ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

За її інформацією, у понеділок, 27 травня, вже немає підтоплень домогосподарств чи підвальних приміщень. Залишаються підтопленими лише 400 га сільськогосподарських угідь.

Підрозділи ДСНС більше не залучаються до відкачування води, оскільки в цьому немає необхідності.

"Але не розслабляємося, оскільки в найближчі дні нас знову очікують шквальні дощі та зливи. Рятувальники й інші служби готові реагувати на надзвичайні ситуації, викликані негодою", — наголосила Батир.

Повінь на Закарпатті ДСНС у Закарпатській області

Вона додала, що в результаті удару стихії на Закарпатті в деяких населених пунктах зруйновані мости та мостові переходи.

Також знищено понад 2 тисячі погонних метрів берегових укріплень, які захищали область від водної стихії.

За словами Батир, наразі на Закарпатті діє програма захисту від паводків, яка передбачає встановлення берегових укріплень і зміцнення дамб. Цим питанням опікується Басейнове управління водних ресурсів р. Тиси.

За даними Гідрометцентру, 28-30 травня на заході України пройдуть дощі з грозами, пориви вітру до 7-12 м/с. Синоптики прогнозують, що опади припиняться до п'ятниці, 31 травня.

Крім того, 27-28 травня на ділянці Західного Бугу Кам'янка-Бузька-Литовеж очікується подальше підвищення рівня води на 10-30 сантиметрів, із затопленням заплав та сільгоспугідь.

Повінь на Закарпатті ДСНС у Закарпатській області

Як писав OBOZREVATEL, за 21 і 22 травня на Закарпатті випала місячна норма опадів. Через рясні дощі підтопило сотні житлових будинків.

Від стихії постраждали й інші західні області: Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька.

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