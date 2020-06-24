Паводки сильніше "вдарили" по заходу України: ситуація критична. Всі деталі, фото і відео

Карина Бондаренко Суспільство 10:54, 24.06.2020 Оновлено: 11:04, 24.06.2020

Через сильні зливи в Україні, які почалися 22 червня і не припинилися досі, затопило вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпатті, Буковина і Закарпаття.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди, а жителів деяких областей в будь-який момент можуть змусити евакуюватися через рік, які вийшли з берегів. OBOZREVATEL зібрав актуальну інформацію про ситуацію з повінню (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Івано-Франківська область

Через стихію постраждали жителі 15 районів Прикарпаття в Івано-Франківській області. У 165 населених пунктах затопило понад 4,5 тисячі житлових будинків, зруйновано близько 110 км автодоріг та 90 мостів, ще 130 пошкоджено.

Крім того, було порушено транспортне сполучення з десятками населених пунктів Верховинського району. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій за допомогою вертольота доставили його жителям 2 150 кг продуктів харчування.

За словами керівника служби автомобільних доріг Василя Буджака, в Івано-Франківській області пошкоджені всі дороги державного значення.

"Всі дороги державного значення зазнали пошкодження, підтоплення, а деякі ділянки і руйнування. Але ми працюємо цілодобово... Проїзд практично по всіх дорогах державного значення забезпечуємо", – заявив він в ефірі телеканалу "Україна24".

Закарпатська область

Тут в результаті інтенсивних дощів затоплено 70 домогосподарств. Подія обійшлася без жертв і постраждалих. Співробітники ДСНС вже відкачали близько 21 тисячі кубометрів води.

Повінь на Закарпатті
YouTube PolianR

У селищі Ясіня Рахівського району потік води повністю зруйнували частину дороги. На її місці утворилося величезне провалля. Відповідне відео опублікував очевидець НП Любомир Мельничук в Facebook. Місцеві жителі змушені обходити діру, щоб дістатися на інший бік.

Вода зруйнувала частину дороги
Любомир Мельничук в Facebook
Вода зруйнувала частину дороги
Любомир Мельничук в Facebook
Повінь на Закарпатті
YouTube PolianR
Повінь на Закарпатті
YouTube PolianR

Чернівецька область

У ніч на середу, 24 червня, рівень води в річці Прут в межах міста Чернівці перейшов критичну позначку. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, дані також опублікували на сайті Укргідрометцентру.

Рівень води в річці Прут
Укргідрометцентр

"Нагадую, що критичною є відмітка вище 5 метрів", – зазначив Осачук. Станом на п'ятій ранку вода в річці піднялася до 545 сантиметрів. Жителям регіону загрожує евакуація.

Річка Прут
Чернівецька ОДА

На ранок затопленими залишалися 15 населених пунктів в Чернівецькій області. Працівники ДСНС врятували 60 осіб, в тому числі 11 дітей, і забезпечили питною водою два населених пункти. На випадок погіршення ситуації там приведені в готовність 123 одиниці спеціальної техніки.

Річка Прут
Чернівецька ОДА
Мапа

Потік води зруйнував опори під газопроводами, що проходять над річкою Черемош в Чернівецькій області. Як повідомило в Facebook АТ "Чернівцігаз", довелося припинити доставку газу для 5,5 тис. споживачів у 18 населених пунктах.

Найбільш пошкоджені відведення магістральної труби у Вижницькому та Кіцманському районах, де сталося підтоплення населених пунктів і вимивання ґрунтів з цілих ділянок підземних газопроводів. Ступінь збитку, нанесеного критичної інфраструктури області з'ясовується.

Чернівецька область залишилася без газу

Реакція влади на НП

Рано вранці 24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за дорученням президента України Володимира Зеленського вилетіли на Прикарпаття для координації дій місцевої влади у боротьбі з негодою, повідомили в Telegram-каналі прем'єра.

"Жахливі повені на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади в подоланні наслідків негоди", – зазначив Шмигаль.

На 14:00 середи запланували засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій розглянуть питання виділення грошей для подолання наслідків стихії.

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