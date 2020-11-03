Оголошений у розшук глава ОАСК Вовк заявив про зараження COVID-19
Оголошений у розшук глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк захворів на коронавірус і знаходиться на самоізоляції.
Про це повідомляється на сайті ОАСК. На своїй сторінці у Facebook Вовк опублікував фото з Конституцією України в руках і написав:
"Привіт ыз розшуку! Я на лікарняному. Уважно шукаю виключення зі статті 19 Конституції України, для виправдання того, що відбувається".
У суді зі свого боку уточнили, що обов'язки голови виконує заступник Вовка Володимир Келеберда.
"У зв'язку з цим, інформація НАБУ про систематичне ігнорування викликів, очевидно, не відповідає дійсності", – заявили в ОАСК.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 14 серпня підписала подання до Вищої ради правосуддя про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів.
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, зокрема його голову.
Правоохоронці підозрюють суддів у тому, що вони, діючи в складі злочинної організації на чолі з головою ОАСК, намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створювали штучні перешкоди в їхній роботі .
Сам глава ОАСК заявив, що перебуває в Україні й ні від кого не ховається, а повідомлення про підозру не отримував.
1 вересня Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася тимчасово відсторонити Вовка з посади, а в середині жовтня Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора вилучити з реєстру інформацію щодо підозри чолі Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку.