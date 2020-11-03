Оголошений у розшук глава ОАСК Вовк заявив про зараження COVID-19

Оголошений у розшук глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк захворів на коронавірус і знаходиться на самоізоляції.

Про це повідомляється на сайті ОАСК. На своїй сторінці у Facebook Вовк опублікував фото з Конституцією України в руках і написав:

"Привіт ыз розшуку! Я на лікарняному. Уважно шукаю виключення зі статті 19 Конституції України, для виправдання того, що відбувається".

У суді зі свого боку уточнили, що обов'язки голови виконує заступник Вовка Володимир Келеберда.

"У зв'язку з цим, інформація НАБУ про систематичне ігнорування викликів, очевидно, не відповідає дійсності", – заявили в ОАСК.

Facebook / Павло Вовк

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