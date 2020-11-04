Оголошений у розшук глава ОАСК Вовк заявив про зараження COVID-19

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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  • У ОАСК заявили, що їх голова знаходиться на самоізоляції через зараження новою інфекцією

  • Сам Вовк показав своє фото з Конституцією України в руках

Павло Вовк захворів COVID-19

Оголошений у розшук глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк захворів на коронавірус і знаходиться на самоізоляції.

Про це повідомляється на сайті ОАСК. На своїй сторінці у Facebook Вовк опублікував фото з Конституцією України в руках і написав:

"Привіт ыз розшуку! Я на лікарняному. Уважно шукаю виключення зі статті 19 Конституції України, для виправдання того, що відбувається".

У суді зі свого боку уточнили, що обов'язки голови виконує заступник Вовка Володимир Келеберда.

"У зв'язку з цим, інформація НАБУ про систематичне ігнорування викликів, очевидно, не відповідає дійсності", – заявили в ОАСК.

Facebook / Павло Вовк
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 14 серпня підписала подання до Вищої ради правосуддя про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів.

  • Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, зокрема його голову.

  • Правоохоронці підозрюють суддів у тому, що вони, діючи в складі злочинної організації на чолі з головою ОАСК, намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створювали штучні перешкоди в їхній роботі .

  • Сам глава ОАСК заявив, що перебуває в Україні й ні від кого не ховається, а повідомлення про підозру не отримував.

  • 1 вересня Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася тимчасово відсторонити Вовка з посади, а в середині жовтня Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора вилучити з реєстру інформацію щодо підозри чолі Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку.

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