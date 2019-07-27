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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Павло Казарін
Павло Казарін
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Трагедия Зеленского. О чем предстоит узнать президенту

20.7т Читати матеріал російською

Городские легенды гласят, что решение идти в политику Владимир Зеленский принял после запрета сериала "Сваты". Политика вмешалась в дела шоу-бизнеса, и шоу-бизнес решил ответить. Впрочем, говорят, стартовые амбиции сводились лишь к 3−4‑му месту на президентских выборах и к 10% на парламентских. Но что‑то пошло не так.

Теперь у него в распоряжении самостоятельное большинство. Беспрецедентный уровень поддержки. Шансы на редактирование Конституции. Украинский избиратель сделал все, о чем его просил Владимир Зеленский. И теперь президенту предстоит отдавать долги.

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Монополия на власть

Украинские граждане голосовали не за политическую партию "Слуга народа".­ Давайте начистоту — ее попросту не существует. Это собрание незнакомых между собой людей, многие из которых являются носителями противоположных ценностей. Люди голосовали за самого Зеленского. За собственную мечту о лучшей жизни. За светлое будущее и против всего плохого.

Ставка сработала. Новое победило старое. Владимир Зеленский получил все, о чем только может мечтать политик. И в этом же его трагедия.

Президент обречен оказаться на распутье

Потому что теперь не получится списать ненаступление эпохи счастья на козни парламента. Не получится перевести стрелки на Кабинет министров. Не выйдет обвинить во всем партнеров по коалиции. Владимир Зеленский может не оглядываться на систему сдержек и противовесов, потому что этой системы больше нет. Отныне все в стране — его персональная ответственность.

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Невыученные уроки: России нужна Украина

Первые месяцы еще можно списывать негатив на сопротивление старой системы. Устраивать на камеры разносы чиновникам. Звонить напрямую мэрам и главам обл­советов. Требовать отставок и заявлений "по собственному". Но рано или поздно президенту придется окунуться в реальность с головой. И тут его ждет ряд открытий.

Например, то, что украинские проблемы рождены не только саботажем чиновников. Их причины кроются не только в старых коррупционных схемах. То, что обрекает страну на ее нынешнее существование, — это ткань общественного договора. В рамках которого граждане хотят жить не по закону, а по справедливости. И каждый эту самую справедливость готов трактовать в свою пользу.

Владимиру Зеленскому предстоит обнаружить, что украинские граждане хотят несовместимого. Низких налогов и высоких пенсий. Борьбы с коррупцией и чиновников, живущих на зарплату школьного учителя. Низких тарифов и европейских стандартов.

Ему предстоит узнать, что из Украины не получится построить Германию. По той же причине, по которой не удалось стать Германией соседней Польше. Варшава начала проводить реформы почти тридцать лет назад — и все равно обречена оставаться в догоняющей позиции по отношении к Берлину. На ее фоне украинские мечты об одномоментном попадании в "первый мир" выглядят довольно наивно.

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Зеленский теперь может все: единственное, что внушает надежду – наша бедность

Владимиру Зеленскому предстоит узнать, что реформы не обязательно бывают популярными. Что любая успешная экономика — это в первую очередь пространство честной конкуренции. Что украинский избиратель в массе своей воспринимает реформы как сокращение трат и рост доходов. А борьбу с коррупцией — нередко как борьбу с богатыми.

Ему придется обнаружить, что украин­ские олигархи владеют ресурсами, сопоста­вимыми с теми, что есть в распоряжении­ государства. Что борьба с финансово-про­­мышленными группами чревата ответными действиями. Ему предстоит узнать про регио­нальных баронов и феодальный характер отношений.

Ему предстоит выяснить, что мир на Донбассе зависит лишь от доброй воли Кремля. Что любые проявления лояльности воспринимаются Москвой как недостаточные. Что Кремль готов видеть Украину только как забавный этнографический элемент в имперской палитре. А ее граждан — как региональную разновидность "единого народа", который просто вкусно готовит и неплохо поет.

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Нам стоит сказать Зеленскому "спасибо"

Владимир Зеленский обречен узнать, что Украина — это бедная страна Восточной Европы. Стабильность которой во многом зависит от лояльности западных кредиторов. И что деньги Киеву готовы давать под вполне конкретные обязательства. И многие из них совершенно не вписываются в обывательские ожидания.

По большому счету, президент обречен оказаться на распутье. Он предаст либо ожидания своих избирателей, либо интересы страны. В первом случае его рейтинг очень быстро уйдет в пике. Или он может побороться за народную любовь — и расплатится за нее будущим страны.

Но какой бы вариант он ни выбрал, винить Владимиру Зеленскому будет уже некого.

Полный текст читайте на сайте "Новое время"

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Автор
Павло Казарін Павло Казарін
Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 війна
Джерело
Джерело: "Новое время"
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Velichko Aleksandr
Velichko Aleksandr
Коли вже нагавкаються собаки на караван ,який проходе мимо. Казарин Ви не Нострадамус. Про майбутнє залиште астрологам. Досить вже клікушнічати. Добре структуйованих мерзотників разом з "хозяйствєнніками" ми вже бачили. Досить вже рвати волосся з дупи. Залишіть небагато. Бо будете повністю! лисий.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Velichko Aleksandr, Посмеял. Из тебя такой украинец, как из говна - пуля. О содержании коммента не говорю. Не о чем.
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Albioni Tomaso
Albioni Tomaso
Зєлупа зрозуміє, що "што-то пашло нитак" лише тоді, коли в нього під носом смаженим запахне.
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Свистуненко Георгій
Свистуненко Георгій
Albioni Tomaso, Дуже треба щоб запахло смаженим у найближчий час.
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кудря александр
кудря александр
Боков Олег, Во-первых, ты не "украинец", во-вторых - никто вас, капитулянтов, и не спросит про "мир с Россией". Судьбу моей Батькивщины имеют право решать только патриоты. Просидели пять лет , аки мыши, теперь головки подняли...рано радуетесь, вата .
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Каракаш Дмитрий
Каракаш Дмитрий
В любой стране народ хочет всего, сразу и чтобы самому нечего не делать. Однако в мире существуют государства где большинство населения не вынуждено считать каждую копейку и жить от зарплаты до зарплаты. Но пока политика Украины будет Проевропейской, Проамериканской, Проещёкакойто а не ПРОУКРАИНСКОЙ!!! нечего хорошего вам не светит. Если США выгодно торговать с Россией то они и торгуют забив болт на свои же санкции. В моём Мухосранске Америкосы завод открыли, на котором на готовое американское оборудование клеят наклейки "собрано в России" и продают Газпрому, и Газпром опять же, со своим импортозамещением типа искренне верит что это Российское оборудование. Хотя это именно то оборудование для нефтяники продажа которого строжайше запрещена. И пример далеко не единственный. И когда Украина запрещает своим заводам продавать в РФ свою продукцию, при этом больше она никому ни нужна в таких объемах, заводы медленно загибаются то кому ваша власть хуже то делает? РФ? Так у Китайцев тех же и купят, пока сами выпуск не наладили. А промышленность то стагнирует. А газ тот же. В чём смысл покупать Российский газ но со Словацкой наценкой, если все один хрен знают что это Российский газ?
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Каракаш Дмитрий, Наши "продовольственние товари" з немалим задоволенням покупає і Європа,більше половини їх іде вже туди. І та ж "Оболонь" у великих кількостях і по великій ціні. А ви хотіли все "по-дешевке", як завжди. А куплять у вас китайське навіщо, ми й самі в них купимо. Отакої! Гуд бай, агресори, ідіть додому в рашу, окупанти !
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Шевченко Владимир
Шевченко Владимир
Каракаш Дмитрий, Извините, вы случайно не пальмового масла объелись--Россия его закупает миллион тон в год, вместо сливочного! Да и производить то молоко в России некому--вымерло уже 60 тысяч деревень, поля заросли лесом и кустарником! А возможно это от хлеба--Россия выращивает только кормовую пшеницу, которую даже свиньи не едят без подготовки. После оккупации украинского Крыма и войны в Донбассе, которую ведёт Россиия, у вас хватает совести лезть со своими советами? Назовите хотя бы одно место в мире , одну страну--куда влезла Россия и там было бы Процветание?
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