Мир меняется.

Одно десятилетие в ХХ веке вмещало больше перемен, чем пара столетий раннего средневековья. Мы продолжаем мыслить "поколениями", вписывая их в двадцатилетний лаг, но и это иллюзия. Между нами времен "революции на граните" и нами же времен "евромайдана" лежат килотонны взросления и километры цинизма, проводные телефоны и видеокассеты.

Перемены происходят так быстро, что новые революционеры торгуют уже не картинкой будущего – они торгуют картинкой прошлого. Мечтой о неком золотом веке, в который от этих самых перемен можно сбежать. Они торгуют грезами об идеальном "вчера", убеждая себя и нас, что это самое "вчера" было понятное и прогнозируемое.

Новини Монополия на власть

И люди готовы это покупать. Современные политики все чаще продают ностальгию. Бегство от перемен. Исторический формалин.

И в рамках этого пакетного предложения обязательным атрибутом идет гомофобия. Понятно почему.

Новый мир стирает ластиком отрасли и профессии. Отменяет социальные архитектуры и традиции. Пройдет немного времени – и прогресс отправит в небытие водителей, юристов и бухгалтеров. Искусственный интеллект перестанет быть абстракцией. Институт брака будет входить в кризис по мере того, как перестанет быть экономически оправдан. Рост численности населения, помноженный на роботизацию процессов, сделает работу дефицитом.

Уклад и традиция – перечень стенок, на которые человек опирался, чтобы не упасть под ветром истории – был неизменен. А теперь будущее разрушает и их. И чтобы не потеряться, люди как за спасительную соломинку хватаются за собственный гендер.

Человек держится за собственный пол как за спасательный круг. То немного

е безусловное, что ему дано природой, становится фундаментом самоидентификации. И оборона этой идентичности кажется ему последним бруствером для защиты собственного "Я".

"Геи не рожают детей". "ЛГБТ – путь к вымиранию". "Надо лечить". "Пусть себя не афишируют". Это ведь даже не лозунги – это жалобы. Стенания по последнему безусловному, что остается у обывателя – деторождению и репродуктивной функции.

И даже немного неловко становится в этот самый момент. Потому что предельная честность будет звучать для них неутешительно.

Новини Эпоха хаоса и турбулентности

Придется рассказывать, что в будущем вероятно секс и деторождение будут разведены.

Что через тридцать лет мы станем спорить, внедрять ребенку чип для связи с сетями при рождении или дождаться двенадцатилетия.

Что лет через пятьдесят новый традиционалист станет проповедовать, что брак – это священный союз между мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной или женщиной и мужчиной, но уж никак не между человеком и роботом.

Те, кто сегодня протестуют против ЛГБТ-маршей, через полвека будут вспоминать их с ностальгией. Как теплую ламповую реальность своего детства. Как смешной атавизм из того времени, когда право совершеннолетнего человека распоряжаться своим собственным телом еще подвергалось сомнению.

Поэтому сегодня я иду на Марш равенства. Увидимся.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!