Медики цілодобово не виходять із швидких, а СОVID-позитивні чекають на допомогу годинами. Київський лікар розповів про жахи роботи

Пацієнтам із пневмоніями і коронавірусом доводиться по дев'ять годин чекати бригаду швидкої допомоги. Однак лікарі кажуть, що вони цілодобово не можуть вийти з машини і по кілька годин стоять у чергах у лікарні, щоб здати пацієнтів. А ПЛР-тести роблять самі у своїх сімейних лікарів.

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Із десяти бригад залишили половину

Один із лікарів швидкої допомоги столиці погодився розповісти про те, як вони працюють під час коронавірусу.

"Зараз у нас ситуація із захисними костюмами налагодилася. Все завдяки волонтерам. На початку літа, коли ми ділили один костюм на бригаду, вони до нас почали приїжджати і буквально коробками привозити респіратори, халати, бахіли, маски", – розповідає він.

Днями в Голосіївському районі Києва швидка допомога до пацієнта з підтвердженим коронавірусом їхала приблизно вісім годин.

Швидкі до пацієнтів із пневмоніями і коронавірусом їдуть по кілька годин Голос.ua

"Нічого дивного в цьому немає, і по дев'ять годин їдемо. Буває розлючені родичі пацієнтів готові машину на гвинтики розібрати за таке. Але що ми можемо зробити? З десяти бригад на нашій підстанції залишилося тільки 4-5. Усіх інших скоротили. Тих, хто залишився, садять по троє у салон швидкої допомоги, хоча потрібно по двоє. Чи то економлять так, щоб нам доплачувати належні гроші на коронавірус, то чи реформа у них така", – каже лікар.

"Також буває, що ми по 5-6 годин стоїмо в черзі, щоб передати в лікарню людину з пневмонією. Хоча таких госпіталей під пневмонії відкривають все більше в Києві, а й хворих стає більше в рази. Зараз дуже багато пневмоній, кожну зміну по 3-4 такі виклики. І це не рахуючи підтверджених випадків коронавірусу, куди виїжджає спеціальна бригада", – продовжив він.

Як фільтрують виклики

Як стало відомо OBOZREVATEL, виклики часто фільтрують. Передусім бригаду відправляють до людини, якій стало зле на вулиці або з нею там щось сталося, або трапилася ДТП. Також їдуть до тих, у кого є підозра на інфаркт.

Найперше їдуть до тих, кому стало зле на вулиці

"А людина з пневмонією або підтвердженим коронавірусом може почекати, вона і так вже 2-4 дні хворіла і кілька годин нічого не вирішують. Якщо вона, звичайно, не задихається. Тому до них приїжджають вночі, вже через декілька годин після виклику бригади", – розповідає медик.

Лікарі зізнаються, що під час епідемії коронавірусу вони отримують по 27-30 тисяч гривень з усіма доплатами. Але вже зараз обговорюють проблему: що буде, коли закінчиться епідемія. Адже штатний розклад залишається таким, і досвідчений лікар швидкої допомоги наступного року матиме оклад трохи більше ніж 5 тисяч гривень, початківець – 3,5 тисячі. (До епідемії співробітники швидкої отримували з усіма доплатами 8-10 тисяч гривень).

У туалет просимося в пацієнтів

А поки лікарі кажуть, що змушені працювати зміну по 24 години і не можуть собі дозволити залишити салон швидкої.

"Чи не на кожній підстанції таке, усе залежить від керівника. У нас настанова така: твоє робоче місце – це машина. Вийти з неї ти не маєш права. Нам керівник так і каже – просіться в туалет у пацієнтів або забігайте в лікарні, коли здаєте пацієнта. Поїсти в машині ми не можемо – постійно возимо людей із пневмоніями і підозрою на ковід. Тому буквально благаємо у диспетчера відпустити нас помити машину або поповнити аптечку. Тоді у нас є хвилин 15-20, щоб пообідати. Часто це трапляється вже о шостій, а то і о дев'ятій годині вечора", – ділиться медик.

Лікарі скаржаться, що у них немає можливості навіть поїсти Лига.net

Тому багато співробітників швидкої допомоги просто не витримують і йдуть. Залишаються ті, хто вже звик до такого графіку, дозволяє здоров'я і мають підробіток в іншому місці.

"Я за останні років п'ять не пам'ятаю, щоб до нас прийшов молодий лікар. Вони всі швидко звільняються. Зараз у Європі, та й в усьому світі, великий попит на таких медиків, як ми, люди їдуть", – каже лікар.

До того ж лікарі теж хворіють на коронавірус. "У деяких він проходить легко. Наприклад, за всі ці місяці нам тільки один раз за кошт держави зробили ІФА-тест і виявили у кількох людей антитіла до вірусу. Тобто вони його переходили на ногах. Є співробітник, який дуже важко переніс хворобу, він місяця півтора лежав в Олександрівській лікарні. А в решті випадків ти сам за свій рахунок маєш здавати ПЛР-тест, йди до сімейного лікаря і чекай кілька днів своїх результатів", – підсумував лікар.