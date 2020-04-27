Пацієнти без COVID-19 в Україні в небезпеці: хірург розповів, як оперував удома

Через призупинення планових консультацій та операцій на час карантину у зв’язку з коронавірусом, в Україні може збільшитися смертність від хвороб, які успішно лікуються.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це розповів "Главкому" професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри хірургії післядипломної освіти Івано-Франківського національного медуніверситету, хірург Олег Ткачук. Медику якось довелося терміново оперувати онкохвору пацієнтку у неї вдома.

"Зателефонувала пацієнтка у тяжкому стані, практично лежача. У неї трапився післяін’єкційний абсцесс. Разом із медсестрою з приватної клініки ми приїхали до неї додому, прооперували і призначили лікування. Але мушу визнати, що це нестандартна форма роботи", – розповів лікар.

vesti.ua

Медик вважає, що у зв’язку зі скасуванням операцій смертність від хвороб, які успішно лікуються в Україні, може тільки збільшитися. Такої ж думки дотримується донецький кардіохірург Дмитро Узун.

"Колеги лікарі, готуйтеся до вкрай важких і некомпенсованих пацієнтів! Я прихильник карантину, причому можливо навіть жорсткішого! Але ... Все це призведе до того, що пацієнти будуть до останнього сидіти вдома і приїжджати в лікарню в украй важкому стані, коли вже важко допомогти!" – звернувся він до медпрацівників.

Узун також закликав пацієнтів шукати будь-які можливості для звернення до лікаря у разі погіршення стану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських лікарнях відтермінували планові операції, щоб звільнити медичні заклади для можливої допомоги українцям у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал