Головна Новини
27 квітня • оновлено в 12:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Пацієнти без COVID-19 в Україні в небезпеці: хірург розповів, як оперував удома

1.4т
Читати матеріал російською

Через призупинення планових консультацій та операцій на час карантину у зв’язку з коронавірусом, в Україні може збільшитися смертність від хвороб, які успішно лікуються.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це розповів "Главкому" професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри хірургії післядипломної освіти Івано-Франківського національного медуніверситету, хірург Олег Ткачук. Медику якось довелося терміново оперувати онкохвору пацієнтку у неї вдома.

"Зателефонувала пацієнтка у тяжкому стані, практично лежача. У неї трапився післяін’єкційний абсцесс. Разом із медсестрою з приватної клініки ми приїхали до неї додому, прооперували і призначили лікування. Але мушу визнати, що це нестандартна форма роботи", – розповів лікар.

Пацієнти без COVID-19 в Україні в небезпеці: хірург розповів, як оперував удома

vesti.ua

Медик вважає, що у зв’язку зі скасуванням операцій смертність від хвороб, які успішно лікуються в Україні, може тільки збільшитися. Такої ж думки дотримується донецький кардіохірург Дмитро Узун.

"Колеги лікарі, готуйтеся до вкрай важких і некомпенсованих пацієнтів! Я прихильник карантину, причому можливо навіть жорсткішого! Але ... Все це призведе до того, що пацієнти будуть до останнього сидіти вдома і приїжджати в лікарню в украй важкому стані, коли вже важко допомогти!" – звернувся він до медпрацівників.

Узун також закликав пацієнтів шукати будь-які можливості для звернення до лікаря у разі погіршення стану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських лікарнях відтермінували планові операції, щоб звільнити медичні заклади для можливої допомоги українцям у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
медики
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли близько 3 мільйонів осіб, загинули – більше 205 тисяч.

  • Італія виявила новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста.

  • В Україні запустять масове тестування на антитіла на коронавірус: Степанов назвав терміни.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги