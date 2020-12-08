Донька пацієнта з Дніпропетровщини: батька викинули з лікарні, як сміття, тепер він у реанімації
Літній пацієнт, якого в самій майці перевозили до Томаківської лікарні з Нікополя на Дніпропетровщині, потрапив у реанімацію у важкому стані.
Про це ТСН.ua розповіла його донька Юлія Дехта. У 61-річного чоловіка діагностували двобічне запалення легенів, його під'єднали до кисню (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За словами жінки, вона побачила свого тата у швидкій майже роздягненого й це шокувало її.
"Тата викинули з лікарні, як сміття", хоча в нього в пакетах були речі: піжама, шкарпетки, білизна, розповіла вона.
Працівницям Томаківської лікарні довелося швидко шукати будь-який одяг, пацієнта одягли у швидкій, а вже потім забрали у відділення. Там одразу відправили до реанімації, розповіла Дехта.
До Нікопольської лікарні №1 літнього чоловіка кілька днів тому направила сама донька. Він почувався недобре, мав протягом 5 днів температуру близько 37,5. Спочатку вона лікувала його сама, а потім повезла до амбулаторії. Там виявили дуже низьку сатурацію й припустили, що в пацієнта може бути COVID-19.
Чоловіка забрала швидка з Нікополя, його одразу направили у реанімацію, уточнила донька пацієнта. Через чотири години жінці віддали речі батька та сказали, щоб вона їхала додому. Та повернулася до Марганця.
"Наступного ранку мені повідомили, що тата з реанімації перевели до звичайної палати. На третій день зателефонували та надиктували список ліків. Він був на 12 тисяч гривень... Другий список – на 8 тисяч, теж привезли, залишили", – розповіла жінка.
Вже у неділю (6 грудня, – ред.) жінка говорила з батьком телефоном і відчула, що в нього є проблеми: "У нього наче затуманена свідомість була".
Лікаря на прохання жінки покликали лише після того, як вона заявила, що поскаржиться вищому начальству. Той розповів, що коронавірус у чоловіка не виявили й готують його на виписку.
За словами Дехти, лікар запропонував їй шукати швидку і забирати хворого на Томаківку, оскільки він живе в Марганці, але приписаний до Томаківського району.
Жінка повернулася до Марганцю шукати транспорт. Згодом швидку з киснем таки дали, і вона одразу поїхала у Томаківську лікарню, щоб зустріти батька – і стала свідком моторошної ситуації з його перевезенням.
Наразі літній чоловік перебуває у важкому стані в реанімації. Він дуже слабкий, дихати без маски не може.
Адміністрація Нікопольської лікарні №1 заявила про покарання "винних". За словами завідувача відділення, де лікуються хворі на COVID-19, Олександра Саморукова, "людина, яка допустила таке, буде звільнена негайно". Він також наголосив, що чоловіка "у швидкій зігріли, доправили до місця призначення та попросили вибачення в рідних".
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами волонтерки Катерини Ножевнікової, в Одесі відбувається колапс через коронавірус: пацієнти падають із ніг і просять про евтаназію.
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