Патріоти засипали Луганськ листівками і нагадали, що Донбас – Україна. Відео

Над тимчасово окупованим Росією Луганськом українські патріоти розкидали з безпілотників листівки з привітаннями з Днем Конституції України і нагадуванням про жахи життя в терористичній "ЛНР".

Відповідне відео оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Російським окупантам нагадали, що Луганськ – це Україна", – зазначив він під кадрами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Листівки, які скинули над Луганськом Скріншот відео

У листівках, які розлетілися по місту, містяться такі звернення: "Донбас – це Україна", "Розруха, вбивства, злидні. З ними у тебе немає прав", "З Днем Конституції України. З нами у тебе є права".

Жителям окупованого міста нагадали, що таке "русскій мір" Скріншот відео

Українці привітали жителів ОРДЛО з Днем Конституції Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL: