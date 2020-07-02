Патріоти засипали Луганськ листівками і нагадали, що Донбас – Україна. Відео

Вікторія Довгань Суспільство 05:00, 2.07.2020

Над тимчасово окупованим Росією Луганськом українські патріоти розкидали з безпілотників листівки з привітаннями з Днем Конституції України і нагадуванням про жахи життя в терористичній "ЛНР".

Відповідне відео оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Російським окупантам нагадали, що Луганськ – це Україна", – зазначив він під кадрами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Листівки, які скинули над Луганськом
Скріншот відео

У листівках, які розлетілися по місту, містяться такі звернення: "Донбас – це Україна", "Розруха, вбивства, злидні. З ними у тебе немає прав", "З Днем Конституції України. З нами у тебе є права".

Жителям окупованого міста нагадали, що таке "русскій мір"
Скріншот відео
Українці привітали жителів ОРДЛО з Днем Конституції
Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Клялися воювати до перемоги й віддали життя: історії захисників України, які загинули в червні на Донбасі

ЗМІ з'ясували, де лікується Зеленська: лікарям доводиться "ходити в памперсах"

Переселенець з Луганська влаштував суперечку з фанатом "георгіївської" стрічки в Харкові. Відео

В Україні підвищать мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень: терміни

Порошенко під стінами ДБР попередив владу, що "кварталівські штучки" не пройдуть